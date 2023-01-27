Путин нацелен на многолетнюю войну с Украиной и планирует новое наступление в феврале-марте — Bloomberg 27 января, 10:33 Протест в поддержку Украины в Праге, январь 2023 года (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Российский диктатор Владимир Путин нацелен вести войну против Украины многие годы и рассчитывает, что новое наступление армии РФ, которое может начаться уже в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ.



Об этом со ссылкой на ряд источников в России и США пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что спустя почти год после вторжения, «которое должно было занять несколько недель, Владимир Путин готовит новое наступление на Украину» — и в то же время готовит Россию к многолетнему, как он считает, конфликту с США и их союзниками.

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По словам чиновников, советников и других осведомленных источников Bloomberg, Кремль «стремится продемонстрировать, что его силы способны вернуть себе инициативу после нескольких месяцев потерь позиций». Цель Москвы — «оказать давление на Киев и его сторонников, чтобы они согласились на некое подобие перемирия, которое оставило бы за Россией контроль над оккупированной территорией».

По состоянию на сегодня даже Путин не может отрицать слабость Вооруженных сил РФ, на создание которых он потратил десятилетия, — после того, как его войска потеряли более половины земель, захваченных в Украине с начала полномасштабного вторжения, заявили Bloomberg источники, личность которых агентство не раскрывает. «Постоянные неудачи заставили многих в Кремле более реалистично отнестись к их сиюминутным амбициям — и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением», — пишет агентство.

Однако Путин по-прежнему убежден, что Россия сможет одержать верх вопреки всем неудачам — но полагаясь на более крупные силы и готовность принять фактически любые потери.

Россия может возобновить наступление уже в феврале-марте 2023 года, утверждают люди, близкие к Кремлю. «Их комментарии подтверждают предупреждения Украины и ее союзников о грядущем новом наступлении РФ и предполагают, что оно может начаться до того, как Киев получит недавно обещанные танки из США и Европы», — констатирует агентство.

Bloomberg называет такие планы Путина «еще одной смертоносной эскалацией его войны», напоминая, что Украина готовит собственный удар для деоккупации своих территория и отвергает любое прекращение огня, которое бы сохранило за Россией контроль над ними. Путин же считает, «что у него нет другой альтернативы, кроме как одержать верх в конфликте», который он считает экзистенциальной схваткой с США и их союзниками, говорят источники Blloomberg. Поэтому новый виток мобилизации в России, по их словам, возможен уже ближайшей весной, в то время как российская экономика и общество все больше подчиняются нуждам войны.

«Путин разочарован тем, как идут дела, но он не готов отказаться от своих целей, — говорит Татьяна Становая, основатель консалтинговой компании R.Politik. — Это лишь означает, что путь будет длиннее, кровавее и хуже для всех».

Однако американские и европейские разведчики задаются вопросом, достаточно ли у России ресурсов для нового крупного наступления — даже после мобилизации дополнительных 300 тыс. военнослужащих минувшей осенью. С другой стороны, источники Bloomberg среди американских чиновников отметили, что тяжелая для ВСУ битва за Бахмут отвлекла силы ВСУ от возможности проводить наступательные операции в других местах.

Тем временем РФ готовится к затяжной войне: Путин утвердил планы по расширению вооруженных сил почти на 50% в течение следующих нескольких лет, развертыванию новых сил рядом с Финляндией, которая находится в процессе вступления в НАТО, и в оккупированных регионах Украины, напоминает Bloomberg. Школы и университеты в России восстанавливают курсы военной подготовки, а подготовка к войне пронизывает российское общество.

И все же «некоторые элементы реализма» в отношении катастрофических провалов армии РФ в Украине начали проскальзывать даже в жестко контролируемые государственные СМИ России. «До сих пор результаты были ужасными, потому что Россия была совершенно не готова, — цитирует Bloomberg Сергея Маркова, политического консультанта с тесными связями в Кремле. — Война переросла в затяжную, и у России пока недостаточно ни живой силы, ни техники для ее ведения», — признает он.

Некоторые инсайдеры Bloomberg признают, что уверенность Путина в способности его армии «вымучить» триумф — даже ценой огромных потерь и разрушений — отражает его ошибочное понимание намерений Запада обратить вспять российскую агрессию.

Пока же американские и европейские военные чиновники опасаются, что война может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически неподвижной линией фронта — сценарий, который может быть на руку России с ее огромным населением и военной промышленностью.

С другой стороны, Bloomberg констатирует провал дипломатических усилий России. РФ стремилась заручиться поддержкой среди незападных стран, продвигая призывы к переговорам о прекращении огня. Однако даже люди, близкие к Кремлю, признают, что в настоящее время эти усилия безнадежны — с учетом требования Украины о выводе войск Россией в качестве условия любых договоренностей.

По словам источников агентства, «минимум, на который согласился бы Кремль» — это временное перемирие, которое оставило бы за Россией контроль над оккупированными территориями, чтобы выиграть время для восстановления своих сил. Однако такая идея неприемлема ни для Киева, ни для его союзников, подчеркивает Bloomberg.

Пока что Путин делает ставку на то, что либо Запад, либо Украина выдохнутся, заявил Андрей Кортунов, гендиректор созданного Кремлем Российского совета по международным делам. По его словам, Кремль рассчитывает и на то, что возможное поражение на перевыборах в 2024 году Джо Байдена, который возглавляет коалицию в поддержку Украины, может придать Вашингтону «большую гибкость».

Хотя новая волна санкционного давления — в частности, ограничение цен на российскую нефть — сократила доходы Кремля, она пока не ограничивает возможности Путина финансировать войну, предупреждает Bloomberg. По мнению экономистов, у России по-прежнему есть доступ к миллиардным резервам в юанях, которых не коснулись санкции и которые могут помочь преодолевать дефицит российского бюджета еще 2−3 года.