О чем молчит Россия. Пойдет ли агрессор на новую волну мобилизации и к чему она может привести — обзор НВ 28 декабря, 20:26 Эксклюзив НВ Поп кропит святой водой российских призывников перед отправкой на войну против Украины (Фото:Sergey Pivovarov / REUTERS)

Плохо вооруженные, неподготовленные и немотивированные резервисты из первой волны мобилизации вряд ли станут аргументом для Кремля, чтобы не начинать вторую волну — НВ собрал мнения западных обозревателей и экспертов.

После того, как в сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в ряды вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. резервистов. Тогда же сотни тысяч россиян уехали за границу, чтобы избежать отправки на фронт — только за первые две недели кампании страну покинули 370 тыс. мужчин. Одновременно в иностранной прессе стали регулярно появляться сообщения о нехватке необходимой подготовки и обеспечения у российских мобилизованных.

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В частности, журналисты американской медиа-компании CNN пересказывают жалобы призывников и их родственников на плохое руководство со стороны офицеров среднего звена, несовершенную тактику, которая приводит к большим потерям, отсутствие обучения и обещанных выплат, а также нехватку униформы и медикаментов, плохое питание, издевательство над обвиняемыми в дезертирстве.

Так, жена одного из российских военных рассказала изданию в ноябре, что в подвале дома культуры в поселке Зайцево на оккупированной территории Донецкой области содержатся десятки российских военнослужащих, которые отказались возвращаться на передовую. «Они кормят их раз в день: один сухой паек должны делить между собой пять-шесть человек», — передает она слова мужа, оказавшегося среди заключенных.

Солдаты же 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, также дислоцированной в Донецкой области, решили официально пожаловаться на бестолковое командование и написали письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяке. В письме, текст которого в начале ноября опубликовал один из российских блогеров, отмечается: «В результате „тщательно“ спланированного „великими полководцами“ наступления мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50% техники. И это только наша бригада».

«Мы видим немало жалоб на неподготовленных мобилизованных, которых отправляют на линию фронта Сватово-Кременная [в Луганской области], которая является одной горячих боевых точек», — добавляет в комментарии CNN Екатерина Степаненко, эксперт вашингтонского Института изучения войны (ISW).