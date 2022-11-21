Начался процесс создания новых российских властей — экс-депутат Госдумы

21 ноября, 15:16
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Илья Пономарев заявил, что на первом съезде народных депутатов 4−7 ноября начался процесс создания новых российских властей (Фото:Vasilii Krasnov via Facebook)

Илья Пономарев заявил, что на первом съезде народных депутатов 4−7 ноября начался процесс создания новых российских властей (Фото:Vasilii Krasnov via Facebook)

Бывший депутат Госдумы, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ заявил, о начале процесса создания новых российских властей на первом съезде народных депутатов России 4−7 ноября.

«Сейчас начался процесс создания новых российских властей, которые будут существовать после Путина. Это главная цель. Для того чтобы произошли любые изменения, нужно чтобы люди могли себе представить, к чему мы призываем и куда будем двигаться. Без того никто вслепую никуда двигаться не будет. Нужно, чтобы элиты и рядовые граждане увидели альтернативу Путину», — сказал Пономарев в эфире Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=RXpUn7U1v0U

Съезд народных депутатов был создан как «протопарламент, который в момент перемен станет постоянным, настоящим парламентом РФ», сказал экс-депутат Госдумы, предположив, что РФ в будущем будет называться иначе.

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Он сообщил, что съезд народных депутатов уже начал создавать новое законодательство, направленное на то, чтобы, объявить действующую власть преступной и выдать ее международному суду, а также создать процесс люстрации, который запретил бы тем, кто поддерживал эту войну и Путина, привлечение к новой власти.

«В общем, это направление на деимпериализацию, демилитаризацию, денацификацию страны», — подытожил Пономарев.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Илья Пономарев Смена власти Радио НВ

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