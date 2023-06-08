«Захватили трофеи и закрепились». Бойцы РДК заявили, что «выполнили миссию» в Новой Таволжанке 8 июня, 21:08 Бойцы РДК (Фото:Скриншот из видео РДК/Telegram)

Бойцы Российского добровольческого корпуса в четверг, 8 июня, сообщили, что «выполнили миссию» в Новой Таволжанке российской Белгородской области и «закрепились» там. В то же время росСМИ утверждают, что в населенном пункте «нет иностранных войск».

Российское медиа «Осторожно новости» со ссылкой на местных жителей сообщает, что село не переходило под контроль чужих вооруженных формирований, но подтвердило факт боев у границы, говорится в сообщении.

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Как утверждает издание, в селе, а также в Шебекино продолжаются «прилеты». Повреждены жилые дома, школы, больницы, магазины и административные здания. В частности, некоторые из них уничтожены полностью.

По данным медиа, большинство мирных жителей эвакуированы, но тем, кто решил остаться, помогают волонтеры.

В то же время, по словам бойцов РДК, в Новой Таволжанке в Новой Таволжанке они полностью выполнили свою миссию: взяли пленных, уничтожили офицеров противника, захватили трофеи и закрепились в регионе.

«Пересечение государственной границы РФ для бойцов РДК стало своего рода спортом. И мы в нем профи!», — подчеркнули в РДК.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти РФ не могут попасть в село Новая Таволжанка.

7 июня бойцы РДК заявили, что уже седьмой день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка.