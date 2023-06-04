Российские добровольцы планируют передать Украине пленных, которых они взяли в Белгородской области 4 июня, 21:42 Российские добровольцы показали на видео 10 российских пленных, которых они взяли в Белгородской области (Фото:Российский добровольческий корпус / Telegram)

Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России (ЛСР) заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.

Об этом заявили представители РДК и ЛСР в новом видеообращении в воскресенье, 4 июня, после того, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных.

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«Вся единоросскую власть в лице губернатора Гладкова испуганно отсиделась в уютных кабинетах, оставив своих людей в нашем плену. Теперь мы окончательно поняли, насколько гнилая и трусливая власть сидит у руля, общаться с ними бессмысленно. Как говорится, подонки и негодяи. Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны», — заявили российские добровольцы, воюющие против действующей власти в РФ.

На видео РДК видно 10 пленных. Сколько всего людей они планируют передать Украине, не уточняется.

Ранее сегодня РДК и ЛСР опубликовали обращение к Гладкову с предложением обменять двух людей, которые якобы были взяты в плен, в храме поселка Новая Таволжанка Шебекинского района.

Обменять пленных предложили «просто на возможность пообщаться с вами [Гладковым] о судьбе России и ненужной кровопролитной войне, которая длится уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области».

1 июня Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус заявили о том, что находятся на украинско-российской границе и планируют продвигаться на территорию РФ, чтобы «освободить всю Россию — от Белгорода до Владивостока».



Сейчас известно о нескольких рейдах РДК на территории Белгородской области.