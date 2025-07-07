Акции Tesla дешевеют на фоне плана Маска по созданию собственной партии в США

В целом котировки акций Tesla упали на 35% — с момента достижения максимума в декабре 2024 года, пишет Reuters (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Акции компании Tesla упали почти на 8% 7 июля после того, как ее основатель и гендиректор Илон Маск озвучил планы по созданию новой политической партии в США, сообщает агентство Reuters .

Как пишет издание, планы Маска вызвали опасения у инвесторов по поводу его приверженности будущему компании, которая уже долгое время борется с падением продаж своих электрокаров.

Заявление Маска состоялось всего через несколько дней после того, как Tesla сообщила о падении поставок электрокаров второй квартал подряд. В целом же котировки акций компании упали на 35% - с момента достижения максимума в декабре 2024 года, сообщает агентство.

«Я и все другие инвесторы Tesla предпочли бы не вмешиваться в политику. Чем раньше это отвлекающее внимание событие будет устранено и Tesla вернется к реальной деятельности, тем лучше», — сказал Reuters консультант холдинга Camelthorn Investments Шон Кэмпбелл, владеющий пакетом акций Tesla.

Если текущее положение вещей с акциями сохранится, то Tesla потеряет более $80 млрд рыночной стоимости, тогда как трейдеры 7 июля получат около $1,4 млрд прибыли от своих коротких позиций по акциям компании.

Планы Маска по созданию своей партии также вызывают вопросы на рынке относительно курса действий совета директоров Tesla. В мае 2025 года его председатель Робин Денхолм опровергла информацию газеты Wall Street Journal о том, что Маска намерены отстранить от должности гендиректора.

Кроме того, как пишет Reuters, совет директоров Tesla регулярно критикуют за неспособность контролировать поведение Маска. Ситуацию осложняет то, что он часто попадает в заголовки новостей, а также параллельно занимается еще пятью компаниями и имеет политические амбиции.

«Это именно тот случай, когда совет директоров должен принять меры — уволить генерального директора, если он отказывается ограничить подобную деятельность», — сказала в комментарии агентству профессор юридического факультета Университета штата Колорадо и эксперт в области бизнес-права Энн Липтон.

По ее мнению, шаг с заменой Маска на посту гендиректора маловероятен — учитывая то, что ранее совет директоров часто его защищал и то, что он по-прежнему крупнейший акционер Tesla.

«Совет директоров Tesla вел себя довольно пассивно; они не предпринимали, по крайней мере, никаких заметных действий, чтобы заставить Маска ограничить свои внешние предприятия, и трудно представить, что они начнут это делать сейчас», — подытожила Липтон.

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии и президента Дональда Трампа по налогам и расходам будет принят.

Бизнесмен предположил, что если законопроект о внутренней политике примут, он быстро сформирует новую «Американскую партию» и поддержит претендентов на праймериз против почти каждого республиканца в Конгрессе.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа.

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

6 июля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что советы директоров компаний Маска Tesla и Space X предпочли бы, чтобы он держался вне политики.

«Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера (5 июля — ред.), и они будут поощрять его сосредоточиться на своей бизнес-деятельности, а не на политической», — сказал Бессент.

В ночь на 7 июля президент Трамп раскритиковал инициативу Маска по созданию новой политической партии, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.