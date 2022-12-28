«Он бухарик и исполнитель». Зачем Путин усиливает Медведева назначением на новую должность — интервью с Пономаревым 28 декабря, 18:01 Эксклюзив НВ Дмитрий Медведев во время поездки в Китай, 21 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Илья Пономарев, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, рассказал в интервью Радио НВ, как диктатор Владимир Путин пытается играть на сдерживаниях и противовесах среди кремлевских элит, в частности, назначая Дмитрия Медведева на новую должность.

— Хочу поговорить с вами сначала о таком, кажется, усилении фигуры Дмитрия Медведева. <...> Сейчас мы увидели, например, что Путин назначил его на новую должность, созданную буквально вчера, 25 декабря.

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Он теперь первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии и даже может проводить заседание вместо председателя. Я так понимаю, что у него какие-то новые компетенции, ему подчиняются какие-то новые структуры. Как вы это оцениваете?

— Во-первых, Медведев никогда и не выпадал из обоймы, он всегда был дублером Путина, потому что у него есть одна существенная возможность: он проверенный кадр, отказавшийся от власти, когда это было нужно. Поэтому Медведев всегда будет потенциальным кандидатом на пост преемника Владимира Путина и Путин сам не хочет, чтобы все расслаблялись и списывали Медведева совсем.

И, как мы увидели, он после этого назначения, потому что он сам считал, что он уже все, его уже нигде не было, он забухал и отметился тем, что написал очередной безумный пост о каких-то событиях, которые могут произойти в следующем году.

— И все равно, среди прочего мы также увидели, что Медведев был с визитом в Китае, встречался с Си Цзиньпином, главой Китая, того сейчас переизбрали на беспрецедентный третий срок. Медведев реально выполняет какие-то важные функции, является ли он посыльным, является ли, как вы уже сказали, дублером Путина, то есть озвучивает то, что Путин не может сказать?

— Он и есть вице-президент Российской Федерации. Очень слабый, конечно, это не конституционный пост, но он такой и есть. Я считаю, что Путин именно это и обещал Медведеву, когда назначал его на должность заместителя Совбеза. И сейчас эта военно-промышленная комиссия — очень важный орган для Путина, потому что это напрямую связано с войной и обеспечением войск разнообразным вооружением. Именно поэтому он, конечно, его усиливает этим.