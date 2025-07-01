Взрывы прогремели в Саратове, Энгельсе и других городах России, некоторые аэропорты приостановили работу

Жители российских Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов и сиренах, кроме того под атакой БпЛА находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области.

Росавиация сообщила, что аэропорт Саратова приостановил работу, сообщает российское издание Astra.

Местные власти утверждают, что есть угроза атаки БпЛА, работают системы оповещения, а экстренные службы приведены в готовность.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что беспилотники атаковали Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области. В частности, по его словам, БпЛа были якобы уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Российский чиновник также, что в Таганроге в многоквартирном доме разбито несколько окон, повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

Также приостановили работу аэропорты Ульяновска и Казани.

В Министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждают, что в ночь на 1 июля над РФ и оккупированным Крымом были якобы уничтожены и перехвачены 60 БпЛА.