Новая Каледония назвала дату референдума о независимости от Франции

Предыдущий референдум о независимости от Франции 1998 года поддержки населения не получил

В понедельник, 19 марта, Конгресс Новой Каледонии утвердил большинством голосов дату проведения референдума о независимости от Франции.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на радиостанцию Europe 1, голосование по данному вопросу должно пройти 4 ноября.

За соответствующее решение свой голос отдали 38 депутатов, против -14, а еще двое воздержались.

Референдум будет проходить согласно соглашению Нумеа от 1998 года, предполагающему постепенный переход контроля за рядом сфер жизни к местным властям.

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Исключением будут вопросы, связанные с обороной, безопасностью, правосудием и валютой, которые останутся в компетенции Парижа.

Архипелаг Новая Каледония является территорией Франции, расположенной в Тихом океане. В 1998 году там уже проходил референдум о независимости, однако тогда местные жители инициативу не поддержали.

Ранее сообщалось, что Франция разрешила островам Новой Каледонии провести референдум о самоопределении.