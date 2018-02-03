Новая ядерная доктрина США направлена на снижение риска применения ядерного оружия - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Стратегия разрабатывает возможности, направленные на то, чтобы применение ядерного оружия стало менее вероятным. Она укрепляет сдерживание стратегических атак против нашей страны, наших партнеров и союзников, которые могут быть осуществлены и не в форме применения ядерного оружия", - говорится в заявлении главы государства.

Как отмечается, данная стратегия "подтверждает приверженность США контролю над вооружениями и ядерным нераспространением, поддерживает мораторий на ядерные испытания и обязуется активизировать усилия по предотвращению, обнаружению и реагированию на ядерный терроризм".

Напомним, 2 февраля, администрация Трампа представила обновленную ядерную доктрину.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ослабить ограничения на применение ядерного оружия, а также думает над разработкой новой боеголовки для ракет Trident.