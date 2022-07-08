«Возможно, репетиция». Что стоит за слухами о попытке самоубийства «носителя» ядерного чемоданчика Путина — политолог

8 июля, 10:29
Вадим Зимин с коллегами (Фото:east2west news)

Вадим Зимин с коллегами (Фото:east2west news)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной прокомментировал слухи о попытке самоубийства «носителя» ядерного чемоданчика российского диктатора Владимира Путина полковника Вадима Зимина.

«Мне кажется, это серьезная история», — отметил политолог.

Он напомнил, что в реализации ядерного удара задействовано, по крайней мере, 10 человек, но формально, по законодательству, три человека должны дать единогласно приказ — это президент, министр обороны и начальник генштаба.

Видео дня

«Офицеры, которые ходят с „чемоданчиками“, — это, скорее, демонстративное шоу. Есть специальные процедуры отдачи приказов, введения кодов — много людей в это вовлечены, и эту концепцию — „мы в рай, а они просто сдохнут“ — все эти люди должны разделять. И, наверное, как минимум один нормальный человек среди них должен найтись. Я думаю, эта попытка самоубийства связана с чем-то таким — они наверняка проводили какие-то учения», — предположил Пионтковский.

Читайте также:

Грибовидное облако во время испытания ядерного оружия на атолле Бикини Маршалловых островов в 1946 году (Фото:REUTERS/US Library of Congress/Handout via Reuters) Что в ядерном чемоданчике Путина? Эксперт оценивает угрозы РФ и объясняет, чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического

Он напомнил, что в 2012 году во время больших штабных игр «они выиграли войну у НАТО, нанеся ядерный удар по Варшаве».

«Возможно, какие-то технические репетиции проводились, и, возможно, человек стоял перед выбором: или ему стать ответственным за уничтожение человечества, или другое решение принять. Очень драматическая история. После войны, когда всё будет известно, она может стать сюжетом для украинского или голливудского блокбастера», — считает политолог.

22 июня таблоид Mirror опубликовал статью о том, что полковник ФСБ в отставке Вадим Зимин, который носил ядерный чемодан российского диктатора Владимира Путина, находится в тяжелом состоянии в реанимации после попытки самоубийства.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Ядерное оружие Андрей Пионтковский Интервью Самоубийство

Эксклюзивы НВ

Синдзо Абэ дважды занимал должность премьер-министра Японии и в целом возглавлял правительство в течение восьми лет и восьми месяцев (Фото:Toru Hanai / REUTERS)
Жизнь и смерть Синдзо Абэ /
НВ вспоминает главные достижения экс-премьера Японии, которого убил двумя выстрелами в шею бывший военный
8 июля, 18:14
Геополитика
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Германия и Нафтогаз не оправдали ожидания инвесторов

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов

8 июля, 17:10
Мнения
Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)
«Это задача для каждого» /
Сколько времени может занять переход Украины на стандарты НАТО — интервью с экспертом
8 июля, 12:00
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X