«Возможно, репетиция». Что стоит за слухами о попытке самоубийства «носителя» ядерного чемоданчика Путина — политолог 8 июля, 10:29 Вадим Зимин с коллегами (Фото:east2west news)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной прокомментировал слухи о попытке самоубийства «носителя» ядерного чемоданчика российского диктатора Владимира Путина полковника Вадима Зимина.



«Мне кажется, это серьезная история», — отметил политолог.

Он напомнил, что в реализации ядерного удара задействовано, по крайней мере, 10 человек, но формально, по законодательству, три человека должны дать единогласно приказ — это президент, министр обороны и начальник генштаба.

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«Офицеры, которые ходят с „чемоданчиками“, — это, скорее, демонстративное шоу. Есть специальные процедуры отдачи приказов, введения кодов — много людей в это вовлечены, и эту концепцию — „мы в рай, а они просто сдохнут“ — все эти люди должны разделять. И, наверное, как минимум один нормальный человек среди них должен найтись. Я думаю, эта попытка самоубийства связана с чем-то таким — они наверняка проводили какие-то учения», — предположил Пионтковский.

Он напомнил, что в 2012 году во время больших штабных игр «они выиграли войну у НАТО, нанеся ядерный удар по Варшаве».

«Возможно, какие-то технические репетиции проводились, и, возможно, человек стоял перед выбором: или ему стать ответственным за уничтожение человечества, или другое решение принять. Очень драматическая история. После войны, когда всё будет известно, она может стать сюжетом для украинского или голливудского блокбастера», — считает политолог.

22 июня таблоид Mirror опубликовал статью о том, что полковник ФСБ в отставке Вадим Зимин, который носил ядерный чемодан российского диктатора Владимира Путина, находится в тяжелом состоянии в реанимации после попытки самоубийства.



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