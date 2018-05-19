Норвежский лайнер стал крупнейшим пассажирским судном, пересекшим Панамский канал

Лайнер на 9 метров уже Панамского канала

Лайнер Norwegian Bliss, Норвежское блаженство, установил новый рекорд, став крупнейшим пассажирским судном, которое пересекло Панамский канал.

Об этом сообщает Cruise News.

Лайнер всего на 9 метров уже, чем Панамский канал.

Судно составляет 41 метр в ширину и 333 метра в длину, а Панамский канал - 50 метров в ширину и 400 метров в длину. Это крупнейший корабль норвежского флота вместительностью около 4000 пассажиров.

Норвежское блаженство весом в 168 тысяч брутто-тонн начал тур в Германии и отправился в трансатлантический рейс 21 апреля. Судно направляется в Лос-Анджелес и завершит плавание в пятницу, 25 мая.

На корпусе норвежского лайнера изображены киты и другие морские существа, созданные художником Виландом, известным своими изображениями морской жизни.