13 ноября 2018, вторник

Норвежский фрегат полностью ушел под воду после столкновения с танкером

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Фрегат Helge Ingstad практически полностью затонул

Фрегат Helge Ingstad практически полностью затонул

Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, который 8 ноября столкнулся с мальтийским танкером Sola TS, практически полностью ушел под воду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Норвежскую прибрежную администрацию.

 В данный момент на поверхности моря видны лишь небольшая часть верхней надстройки корабля и антенны.

Напомним, утром 8 ноября фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером Sola TS.

После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат к берегу в попытке посадить его на мель и спасти корабль. Однако боевой корабль получил 10-метровую пробоину вдоль правого корпуса и начал тонуть. Оказавшись уже около берега, фрегат лег на правый борт, и большая его часть ушла под воду.

По предварительным данным, военный корабль шел с выключенным транспондером, из-за чего второе судно его не заметило.

Helge Ingstad является одним из самых современных в составе ВМС Норвегии. Его стоимость оценивается в 650 миллионов долларов.

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