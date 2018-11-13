Норвежский фрегат полностью ушел под воду после столкновения с танкером

Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, который 8 ноября столкнулся с мальтийским танкером Sola TS, практически полностью ушел под воду.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Норвежскую прибрежную администрацию.
В данный момент на поверхности моря видны лишь небольшая часть верхней надстройки корабля и антенны.
Напомним, утром 8 ноября фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером Sola TS.
После столкновения с танкером командир сразу направил фрегат к берегу в попытке посадить его на мель и спасти корабль. Однако боевой корабль получил 10-метровую пробоину вдоль правого корпуса и начал тонуть. Оказавшись уже около берега, фрегат лег на правый борт, и большая его часть ушла под воду.
По предварительным данным, военный корабль шел с выключенным транспондером, из-за чего второе судно его не заметило.
Helge Ingstad является одним из самых современных в составе ВМС Норвегии. Его стоимость оценивается в 650 миллионов долларов.
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