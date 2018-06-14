Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Премию Трампу предлагают вручить за успехи в переговорах с КНДР

Два депутата норвежского парламента выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Кандидатуру Трампа выдвинули депутаты норвежской консервативной Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде и Пер-Вилли Амундсен, передает The Hill.

Издание также напоминает, что претендовать на премию Трамп сможет лишь в следующем году.

Ранее сообщалось, что 18 конгрессменов подписали письмо-обращение в Нобелевский комитет, предложив отдать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".

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