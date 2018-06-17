Норвегия обеспокоена тем, что слишком мало женщин среди мигрантов знают норвежский язык

Министр финансов Сив Йенсен: "Нельзя просто сдаться и жить на государственном социальном обеспечении"

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила социальных выплат иностранным гражданам посредством введения регулярных проверок уровня владения норвежским языком.

Об этом сообщает The Local.

"Иммигранты должны демонстрировать настоящую готовность учить норвежский язык. Нельзя просто сдаться и жить на государственном социальном обеспечении", - сказала министр финансов Сив Йенсен, которая также возглавляет антииммиграционную Партию прогресса.

Йенсен предлагает отказаться от нормы, гарантирующей иммигрантам в Норвегии 600 часов уроков норвежского языка и культуры. Уроки будут продолжаться, но правительство будет регулярно оценивать успеваемость учеников.

Йенсен также выразила обеспокоенность тем, что достаточно мало женщин-иммигрантов изучили норвежский язык.

"Слишком много женщин из числа меньшинств не могут говорить на норвежском языке, а это означает, что они не могут следить за тем, как их дети учатся в школе», - сказала она.

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