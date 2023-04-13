Норвегия высылает 15 российских разведчиков из посольства в Осло 13 апреля, 14:40 Норвегия высылает 15 дипломатов из российского посольства (Фото:terimakasih0 / Pixabay)

Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло из-за подозрения в шпионаже под дипломатическим прикрытием.



Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

«Правительство приняло решение объявить персона нон грата 15 российских сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в Норвегии. Эти офицеры разведки должны вскоре покинуть Норвегию», — говорится в заявлении МИД.

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Там подчеркнули, что Норвегия не будет выдавать виз «сотрудникам разведки».