Норвегия выслала польского консула за "неподобающее поведение", Варшава ответила зеркально 11 февраля, 21:30 1701 Цей матеріал також доступний українською gov.pl Норвегия и Польша зеркально высылают дипломатов gov.pl

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать польского консула, на которого поступало множество жалоб. Польша заявила о принятии зеркальных мер.

Об этом сообщает Радио Польша.

По данным дипломатического ведомства Норвегии, польского консула Славомира Ковальского объявили персоной нон грата из-за поведения, не совместимого с дипломатическим статусом.

В МИД Норвегии неоднократно поступали жалобы на польского консула, касающиеся публичных угроз и частичного насилия, применяемого им в отношении сотрудников. Норвегия просила Польшу уволить консула, но в МИД Польши решили оставить Ковальского в Осло до завершения своей миссии (до конца июня 2019 года).

Норвежские СМИ сообщили, что Ковальский участвовал в оспаривании решений норвежской социальной службы Барневарн относительно изъятия детей из польских семей. В МИД Польши заявили, что его действия были направлены на защиту интересов поляков, проживающих в Норвегии.

В ответ на высылку дипломата МИД Польши дал норвежскому консулу неделю на то, чтобы покинуть страну.

"В связи с таким решением, к сожалению, мы были вынуждены применить зеркальную меру. Норвежский консул в Польше также был признан персоной нон грата", - отметил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.