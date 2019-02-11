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Норвегия выслала польского консула за "неподобающее поведение", Варшава ответила зеркально

11 февраля, 21:30
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gov.pl

Норвегия и Польша зеркально высылают дипломатов

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать польского консула, на которого поступало множество жалоб. Польша заявила о принятии зеркальных мер.

Об этом сообщает Радио Польша.

По данным дипломатического ведомства Норвегии, польского консула Славомира Ковальского объявили персоной нон грата из-за поведения, не совместимого с дипломатическим статусом.

В МИД Норвегии неоднократно поступали жалобы на польского консула, касающиеся публичных угроз и частичного насилия, применяемого им в отношении сотрудников. Норвегия просила Польшу уволить консула, но в МИД Польши решили оставить Ковальского в Осло до завершения своей миссии (до конца июня 2019 года).

Норвежские СМИ сообщили, что Ковальский участвовал в оспаривании решений норвежской социальной службы Барневарн относительно изъятия детей из польских семей. В МИД Польши заявили, что его действия были направлены на защиту интересов поляков, проживающих в Норвегии.

В ответ на высылку дипломата МИД Польши дал норвежскому консулу неделю на то, чтобы покинуть страну.

"В связи с таким решением, к сожалению, мы были вынуждены применить зеркальную меру. Норвежский консул в Польше также был признан персоной нон грата", - отметил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Теги:   Польша Норвегия

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