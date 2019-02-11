Норвегия выслала польского консула за "неподобающее поведение", Варшава ответила зеркально
Министерство иностранных дел Норвегии приняло
решение выслать польского консула, на которого поступало множество жалоб. Польша
заявила о принятии зеркальных мер.
Об этом сообщает Радио Польша.
По данным дипломатического ведомства Норвегии,
польского консула Славомира Ковальского объявили персоной нон грата из-за
поведения, не совместимого с дипломатическим статусом.
В МИД Норвегии неоднократно поступали жалобы
на польского консула, касающиеся публичных угроз и частичного насилия,
применяемого им в отношении сотрудников. Норвегия просила Польшу уволить
консула, но в МИД Польши решили оставить Ковальского в Осло до завершения своей
миссии (до конца июня 2019 года).
Норвежские СМИ сообщили, что Ковальский
участвовал в оспаривании решений норвежской социальной службы Барневарн относительно
изъятия детей из польских семей. В МИД Польши заявили, что его действия были
направлены на защиту интересов поляков, проживающих в Норвегии.
В ответ на высылку дипломата МИД Польши дал норвежскому
консулу неделю на то, чтобы покинуть страну.
"В связи с таким решением, к сожалению,
мы были вынуждены применить зеркальную меру. Норвежский
консул в Польше также был признан персоной нон грата",
- отметил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель
Сенк.