Норвегия выделила 1 млрд крон на восстановление энергосистемы Украины 11 декабря, 10:01 Норвегия предоставит финансовую помощь для восстановления энергосистемы Украины (Фото:Embassy of Ukraine in Norway / Facebook)

Правительство Норвегии подписало соглашение с региональным отделением Всемирного банка из Восточной Европы о выделении 1 млрд норвежских крон (около 90 млн долларов) на восстановление энергосистемы Украины.



Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

"Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российских бомбардировок гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 миллиарда норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ", - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.



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Помощь будет направлена в Целевой фонд Всемирного банка по возрождению, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины.



Отмечается, что Всемирный банк использует фонд для дальнейшей мобилизации кризисной поддержки украинским властям наряду с поддержкой ремонта критически важной инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции.



"Всемирный банк — это организация, которая доказала свою эффективность и быстро мобилизовала значительные средства для помощи Украине. Направление финансирования через Всемирный банк гарантирует, что оно будет использоваться эффективно и в согласованных целях. Это также гарантирует, что наши усилия будут координироваться с усилиями других доноров, а предоставляемая нами поддержка даст максимальные результаты", - подчеркнула министр.



Норвежское финансирование будет использовано для предоставления грантов Всемирного банка, предлагающих гибкую поддержку ремонта, реабилитации и подготовки к реконструкции объектов критической инфраструктуры.



Ранее Норвегия предоставила правительству Украины через Всемирный банк бюджетную поддержку в размере 300 млн норвежских крон. Эти средства были направлены на выплату заработной платы медицинскому персоналу, учителям и работникам бюджетной сферы, а также на выплату пенсий и социальных пособий.

