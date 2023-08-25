По западному образцу. Норвегия заявила о намерении помочь реформировать украинские оборонные закупки 25 августа, 15:29 Флаг Норвегии (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

В пятницу, 25 августа, министерство обороны Норвегии заявило, что возьмет на себя роль лидера среди стран НАТО для улучшения практики украинских оборонных закупок, а также углублять сотрудничество между странами-членами Альянса и Украиной.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, в Украине присутствуют серьезные проблемы с коррупцией в сфере оборонных закупок.

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«С тех пор, как НАТО обратился к Норвегии за помощью в 2014 году, мы поддерживаем Украину в развитии добропорядочности в законах, правилах и процедурах, необходимых для надлежащего осуществления оборонных закупок», — отметил он.

Как говорится в тексте заявления Минобороны Норвегии, в марте Осло заключил с Киевом соглашение о поддержке развития украинской практики по поставке оборонных ресурсов. К реализации этого документа также присоединились Швеция и Великобритания.

В заявлении норвежского оборонного ведомства говорится, что теперь Норвегия будет среди лидеров НАТО, которые смогут оценивать потребности в оборонных закупках для Украины.

Главной задачей определяют развитие западных стандартов и методов работы, а в течение года для Киева будут предложены «конкретные меры».

В четверг, 24 августа, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стьоре прибыл в Киев с визитом. Он сообщил о передаче самолетов F-16, однако количество и время поставки будут сообщены позже.