По западному образцу. Норвегия заявила о намерении помочь реформировать украинские оборонные закупки
Флаг Норвегии (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)
В пятницу, 25 августа, министерство обороны Норвегии заявило, что возьмет на себя роль лидера среди стран НАТО для улучшения практики украинских оборонных закупок, а также углублять сотрудничество между странами-членами Альянса и Украиной.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.
По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, в Украине присутствуют серьезные проблемы с коррупцией в сфере оборонных закупок.
«С тех пор, как НАТО обратился к Норвегии за помощью в 2014 году, мы поддерживаем Украину в развитии добропорядочности в законах, правилах и процедурах, необходимых для надлежащего осуществления оборонных закупок», — отметил он.
Как говорится в тексте заявления Минобороны Норвегии, в марте Осло заключил с Киевом соглашение о поддержке развития украинской практики по поставке оборонных ресурсов. К реализации этого документа также присоединились Швеция и Великобритания.
В заявлении норвежского оборонного ведомства говорится, что теперь Норвегия будет среди лидеров НАТО, которые смогут оценивать потребности в оборонных закупках для Украины.
Главной задачей определяют развитие западных стандартов и методов работы, а в течение года для Киева будут предложены «конкретные меры».
В четверг, 24 августа, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стьоре прибыл в Киев с визитом. Он сообщил о передаче самолетов F-16, однако количество и время поставки будут сообщены позже.