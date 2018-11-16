16 ноября 2018, пятница

Номерной знак машины, на которой разбился Цой, продали на аукционе

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Виктор Цой погиб в 1990 году
Фото: crazy_kutas via Twitter

Виктор Цой погиб в 1990 году

Глава аукционного дома Литфонд Сергей Бурмистров заявил о том, что регистрационный знак автомобиля Москвич-2141, на которой разбился музыкант Виктор Цой, была продана на аукционе за два миллиона рублей (около 30 тысяч долларов).

Номерной знак был продан за стартовую цену, передает ТАСС.

Также за 2,6 миллионов рублей (39 тысяч долларов) была продана доверенность на управление Москвичом.

Также организаторы аукциона не смогли продать свидетельство о смерти Цоя и рисунок на записке, которая была написана музыканту Юрию Бутусову.

Известный музыкант, лидер группы Кино Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Музыкант погиб в автокатастрофе.

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