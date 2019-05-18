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Ногами в спину. В Африке напали на Шварценеггера — видео

Сегодня, 19:37
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Ногами в спину. В Африке напали на Шварценеггера — видео - фото

Скриншот с видео World’s Strongest Fan/YouTube

Инцидент произошел внезапно

В Африке на американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера напал неизвестный.

Актер присутствовал на детских соревнованиях по прыжкам со скалкой. Он начал снимать видео с детьми. В это время к нему пытался подойти неизвестный мужчина, однако охрана не пускала его.

Через некоторое время злоумышленник подбежал с разгона к Шварценеггеру и ударил его ногами в спину. Актер упал. Охрана задержала нападавшего.

Позже в Twitter актер поблагодарил всех за беспокойство.

«Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я только понял, что меня ударили, когда увидел видео», — добавил актер.

Теги:   Нападение Южная Африка Арнольд Шварценеггер

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