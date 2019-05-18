Ногами в спину. В Африке напали на Шварценеггера — видео
В Африке на американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера напал неизвестный.
Актер присутствовал на детских соревнованиях по прыжкам со скалкой. Он начал снимать видео с детьми. В это время к нему пытался подойти неизвестный мужчина, однако охрана не пускала его.
Через некоторое время злоумышленник подбежал с разгона к Шварценеггеру и ударил его ногами в спину. Актер упал. Охрана задержала нападавшего.
Позже в Twitter актер поблагодарил всех за беспокойство.
«Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я только понял, что меня ударили, когда увидел видео», — добавил актер.