Ногами в спину. В Африке напали на Шварценеггера — видео Сегодня, 19:37 5292 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео World’s Strongest Fan/YouTube Инцидент произошел внезапно Скриншот с видео World’s Strongest Fan/YouTube

В Африке на американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера напал неизвестный.

Актер присутствовал на детских соревнованиях по прыжкам со скалкой. Он начал снимать видео с детьми. В это время к нему пытался подойти неизвестный мужчина, однако охрана не пускала его.

Через некоторое время злоумышленник подбежал с разгона к Шварценеггеру и ударил его ногами в спину. Актер упал. Охрана задержала нападавшего.

Позже в Twitter актер поблагодарил всех за беспокойство.

«Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я только понял, что меня ударили, когда увидел видео», — добавил актер.