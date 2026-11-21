Ночью Финляндия ограничивала воздушное и морское сообщение в части Финского залива
В восточной части Финского залива ограничивали воздушное и морское движение (Фото: NV)
В ночь на субботу, 21 ноября, Вооруженные силы Финляндии ввели временные зоны ограничений для судоходства и авиации в восточной части Финского залива.
Об этом сообщили в пресс-службе финской армии в X.
Как сообщается в публикации, в восточной части Финского залива введены временные ограничения. Движение в воздушном пространстве было ограничено в 4:15, а в морской зоне — в 4:20.
По данным государственной службы Fintraffic, ограничения касались морской зоны у города Котка.
В Вооруженных силах это решение объяснили как меру предосторожности, направленную на обеспечение безопасности посторонних лиц и создание условий для работы органов власти на случай необходимости отражения атак беспилотников. В 7:43 все ограничения были сняты.
Финляндия уже не в первый раз вводит временные запретные зоны в Финском заливе. Как правило, это было связано с активностью беспилотников на территории России.
Утром 21 ноября Ленинградскую область РФ атаковали десятки дронов. В российском регионе прогремели взрывы.
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