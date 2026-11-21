В ночь на субботу, 21 ноября, Вооруженные силы Финляндии ввели временные зоны ограничений для судоходства и авиации в восточной части Финского залива.

Об этом сообщили в пресс-службе финской армии в X.

Как сообщается в публикации, в восточной части Финского залива введены временные ограничения. Движение в воздушном пространстве было ограничено в 4:15, а в морской зоне — в 4:20.

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По данным государственной службы Fintraffic, ограничения касались морской зоны у города Котка.

В Вооруженных силах это решение объяснили как меру предосторожности, направленную на обеспечение безопасности посторонних лиц и создание условий для работы органов власти на случай необходимости отражения атак беспилотников. В 7:43 все ограничения были сняты.

Финляндия уже не в первый раз вводит временные запретные зоны в Финском заливе. Как правило, это было связано с активностью беспилотников на территории России.

Утром 21 ноября Ленинградскую область РФ атаковали десятки дронов. В российском регионе прогремели взрывы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что российская ПВО якобы «перехватила» 49 БПЛА над регионом, традиционно не уточняя количество дронов, достигших целей. Ранее Дрозденко сообщал о шести и 38 «сбитых» БПЛА.