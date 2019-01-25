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Ночная Венесуэла. Как проходят протесты против режима Мадуро с наступлением темноты - видео

Вчера, 16:58
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RalphGM/Twitter

Ночью протесты становится более радикальным

После присяги Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы, которую он принял 10 января, в стране вспыхнули массовые акции протеста.

Многотысячные митинги проходят во многих крупных городах, в том числе столице Каракасе.

Недовольство людей вызвано внешней и внутренней политикой Мадуро, следствием которой стал затянувшийся экономический кризис.

И хотя днем демонстрации венесуэльской оппозиции проходят довольно мирно и граждане в большинстве своем просто митингуют, то с наступлением темноты протесты становятся более радикальными.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Кроме того, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

Теги:   Акция протеста Венесуэла

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