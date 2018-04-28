Нобелевскую премию по литературе в этом году могут отменить

Шведская академия может перенести церемонию награждения Нобелевской премией по литературе-2018 на следующий год из-за секс-скандала с участием мужа одной из членов академии. Об этом сообщает The Guardian.

3 мая комитет сообщит свое окончательное решение. Если решение будет принято в пользу переноса премии, то в октябре 2019 года будут вручены сразу две премии – за текущий и следующий годы.

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Ранее сообщалось, что шведская газета Dagens Nyheter опубликовала серию разоблачающих материалов о муже шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая является действующим членом Шведской академии.

По данным издания, ее 71-летний супруг Жан-Клод Арно – фотограф и режиссер французского происхождения – на протяжении 20 лет неоднократно домогался женщин, что подтвердили как минимум 18 шведок.

В результате скандала академию демонстративно покинули несколько ее членов и постоянный секретарь Сара Даниус.