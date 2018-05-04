Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году

Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году.

Соответствующее решение было принято в связи со скандалом, связанным с сексуальными домогательствами с участием мужа одной из членов академии, сообщает ВВС.

В академии отметили, что лауреата Нобелевской премии по литературе 2018 года объявят вместе с лауреатом 2019 года.

В академии также добавили, что решение было принято из-за потери доверия общественности.

С момента основания премии было всего семь случаев, когда она не вручалась, в частности, в годы Первой и Второй мировых воен, а также в 1935 году, когда было решено, что не один из претендентов не достоин награды.

Последний раз премия не была вручена в 1943 году.

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Ранее сообщалось, что шведская газета Dagens Nyheter опубликовала серию разоблачающих материалов о муже шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая является действующим членом Шведской академии.

По данным издания, ее 71-летний супруг Жан-Клод Арно – фотограф и режиссер французского происхождения – на протяжении 20 лет неоднократно домогался женщин, что подтвердили как минимум 18 шведок.

В результате скандала академию демонстративно покинули несколько ее членов и постоянный секретарь Сара Даниус.