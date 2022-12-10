«Правосудие не должно ждать». Первая украинская речь на вручении Нобелевской премии мира — полный текст 10 декабря, 16:30 Александра Матвийчук, глава Центра гражданских свобод, произносит речь на церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии мира, Осло, Норвегия, 10 декабря 2022 года (Фото:Rodrigo Freitas / NTB / via REUTERS)

В Осло в субботу, 10 декабря, прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В числе лауреатов и украинский Центр гражданских свобод (ЦГС), который принес первую такую награду независимой Украине в ее истории.

Речь во время церемонии награждения произнесла глава ЦГС Александра Матвийчук.

НВ приводит полный текст нобелевской речи представителей Украины, которая впервые в истории премии была озвучена на украинском языке.

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Ваши Величества, Ваши Королевские Высочества, уважаемые члены Норвежского Нобелевского комитета, граждане Украины и граждане мира.

В этом году весь украинский народ ждал объявления лауреатов Нобелевской премии мира. Мы рассматриваем эту премию как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как признание важности работы, проделываемой правозащитникaми для предотвращения угрозы войны для всего мира. Мы гордимся тем, что впервые в истории на официальной церемонии сегодня звучит украинская речь.

Мы получаем Нобелевскую премию мира во время войны, начатой Россией. Эта война продолжается уже восемь лет, девять месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали обыденными такие слова, как обстрелы, пытки, депортация, фильтрационные лагеря. Но нет слов, которые могли бы выразить боль матери, потерявшей новорожденного сына при обстреле родильного дома. Мгновение назад она ласкала своего ребенка, произносила его имя, кормила его грудью, вдыхала его запах, а в следующее мгновение российская ракета уничтожила всю ее вселенную. А теперь ее любимый и долгожданный малыш лежит в самом маленьком гробу в мире.

Нет доступных решений проблем, с которыми мы и весь мир сталкиваемся сейчас. Люди из разных стран также борются за свои права и свободы в крайне тяжелых условиях. Поэтому сегодня я по крайней мере постараюсь задать правильные вопросы, для того, чтобы мы могли начать искать эти решения.

Во-первых. Как снова сделать права человека значимыми?

Людей, переживших Вторую мировую войну, больше нет с нами. А новые поколения стали воспринимать права и свободы, как должное. Даже в развитых демократиях растут силы, ставящие под сомнение принципы Всеобщей декларации прав человека. Но права человека невозможно защитить раз и навсегда. Необходимо охранять ценности современной цивилизации.

Мир, прогресс и права человека неразрывно связаны. Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом. Поэтому мир должен адекватно реагировать на системные нарушения. При принятии политических решений права человека должны быть столь же важны, как и экономические выгоды или безопасность. Этот подход следует применять и во внешней политике.

Это очевидно на примере России, последовательно разрушающей собственное гражданское общество. Но страны демократического мира долгое время закрывали на это глаза. Они продолжали пожимать руки российскому руководству, строить газопроводы и вести дела в обычном режиме. На протяжении десятилетий российские войска совершали преступления в разных странах. Но это всегда оставалось безнаказанным. Мир даже не отреагировал адекватно на акт агрессии и аннексию Крыма, ставший первым подобного рода случаем в послевоенной Европе. Россия считала, что может делать все, что захочет.

Сейчас Россия намеренно причиняет вред гражданскому населению, чтобы сломить наше сопротивление и оккупировать Украину. Российские войска умышленно разрушают жилые дома, храмы, школы, больницы, обстреливают эвакуационные коридоры, отправляют людей в фильтрационные лагеря, осуществляют насильственные депортации, похищают, пытают и убивают людей на оккупированных территориях.

Российский народ ответит за эту позорную страницу своей истории и за стремление насильственно восстановить былую империю.

Во-вторых. Как начать называть вещи своими именами?

Народ Украины хочет мира больше, чем кто-либо другой в мире. Но мир не может быть достигнут страной, подвергшейся нападению, путем сложения оружия. Это будет не мир, а оккупация. После освобождения Бучи мы нашли множество убитых мирных жителей на улицах и во дворах своих домов. Эти люди были безоружны.

Нам нужно перестать камуфлировать отсроченные военные угрозы под «политические компромиссы». Демократический мир привык идти на уступки диктатурам. Именно поэтому так важна готовность украинского народа противостоять российскому империализму. Мы не оставим людей на оккупированных территориях на смерть и пытки. Жизнь людей не может быть «политическим компромиссом». Бороться за мир не значит уступать давлению агрессора, это значит защищать людей от его жестокости.

В этой войне мы сражаемся за свободу во всех смыслах этого слова. За это мы платим наивысшую цену. Мы, граждане Украины всех национальностей, не должны обсуждать наше право на суверенное и независимое украинское государство и развитие украинского языка и культуры. Как люди, мы не нуждаемся в подтверждении нашего права определять нашу собственную идентичность и делать наш собственный демократический выбор. Крымские татары и другие коренные народы не должны доказывать свое право на свободное проживание на родной земле в Крыму.

Наша сегодняшняя борьба имеет первостепенное значение: она формирует будущее Украины. Мы хотим, чтобы наша послевоенная страна позволила нам построить не какие-то шаткие структуры, а устойчивые демократические институты. Наши ценности имеют наибольшее значение не тогда, когда их легко воплотить, а тогда, когда это действительно сложно. Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора.

Это не война двух государств, это война двух систем — авторитаризма и демократии. Мы боремся за возможность построить государство, в котором права каждого защищены, власти подотчетны, суды независимы, а полиция не разгоняет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы.

На пути к европейской семье нам предстоит преодолеть травму войны и связанные с ней риски и утвердить выбор украинского народа, определенный Революцией Достоинства.

В третьих. Как обеспечить мир для людей во всем мире?

Международная система мира и безопасности больше не работает. Крымский татарин Сервер Мустафаев, как и многие другие, сидит в российской тюрьме за правозащитную деятельность. Долгое время мы использовали закон для защиты прав человека, но сейчас у нас нет правовых механизмов, чтобы остановить российские зверства. Поэтому многие правозащитники были вынуждены защищать то, во что они верят, с оружием в руках. Например, мой друг Максим Буткевич, который сейчас находится в российском плену. Он и другие украинские военнопленные, а также все задержанные мирные жители должны быть освобождены.

Система ООН, созданная после Второй мировой войны ее победителями, предусматривает некоторые неоправданные послабления для отдельных стран. Если мы не хотим жить в мире, где правила устанавливают государства с более сильным военным потенциалом, это нужно изменить.

Мы должны начать реформирование международной системы для защиты людей от войн и авторитарных режимов. Нам нужны действенные гарантии безопасности и соблюдения прав человека для граждан всех государств, независимо от их участия в военных союзах, военной или экономической мощи. В основе этой новой системы должны лежать права человека.

И ответственность за это лежит не только на политиках. Политики склонны избегать поиска сложных стратегий, требующих затрат времени. Они часто действуют так, как будто глобальные проблемы исчезнут сами собой. Но правда в том, что они только усложняются. Мы, люди, которые хотят жить в мире, должны сказать политикам, что нам нужна новая архитектура мироустройства.

У нас может не быть политических инструментов, но у нас есть наше слово и наша позиция. Обычные люди имеют гораздо большее влияние, чем они думают. Голоса миллионов людей из разных стран могут изменить мировую историю быстрее, чем вмешательство ООН.

В-четвертых. Как обеспечить справедливость для пострадавших от войны?

Диктаторы боятся утверждения идеи свободы. Именно поэтому Россия пытается убедить весь мир в том, что верховенство закона, права человека и демократия — фальшивые ценности. Ибо они никого не защищают на этой войне.

Да, закон сейчас не работает. Но мы не думаем, что это навсегда. Мы должны разорвать этот порочный круг безнаказанности и изменить подход к правосудию за военные преступления. Прочный мир, дающий свободу от страха и надежду на лучшее будущее, невозможен без справедливости.

Мы до сих пор смотрим на мир через призму Нюрнбергского трибунала, где военных преступников осудили только после падения нацистского режима. Но справедливость не должна зависеть от устойчивости авторитарных режимов. Поскольку мы живем в новом веке. Справедливость не может ждать.

Нам нужно преодолеть разрыв в ответственности и сделать возможной справедливость для всех пострадавших людей. Когда национальная система перегружена военными преступлениями. Когда Международный уголовный суд может рассматривать только несколько избранных дел или вообще не имеет юрисдикции.

Война превращает людей в цифры. Мы должны вернуть имена всем жертвам военных преступлений. Независимо от того, кто они, их социального положения, рода преступления, от которого они пострадали, и заинтересованы ли СМИ и общество в их деле. Потому что жизнь любого человека бесценна.

Право — это живая, непрерывно развивающаяся материя. Мы должны создать международный трибунал и привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников. Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают.

В-пятых. Как глобальная солидарность может стать тем, к чему мы стремимся?

Наш мир стал очень быстрым, сложным и взаимосвязанным. Прямо сейчас в Иране люди борются за свою свободу. В Китае люди сопротивляются цифровой диктатуре. В Сомали люди возвращают детей-солдат к мирной жизни. Они лучше, чем кто-либо, знают, что значит быть человеком и отстаивать человеческое достоинство. Наше будущее зависит от их успеха. Мы несем ответственность за все, что происходит в мире.

Права человека требуют определенного склада ума, определенного восприятия мира, определяющего наше мышление и поведение. Права человека становятся менее актуальными, если их защита предоставляется только юристам и дипломатам. Недостаточно принять правильные законы или создать формальные институты. Общественные ценности все равно будут преобладать.

Это означает, что нам нужно новое гуманистическое движение, которое будет работать с обществом на смысловом уровне, заниматься просвещением, формировать массовую поддержку и привлекать людей к защите прав и свобод. Это движение должно объединить интеллектуалов и гражданские общества разных стран, ведь идеи свободы и прав человека универсальны и не имеют государственных границ.

Это позволит создать спрос на решения и совместно преодолевать глобальные вызовы — войны, неравенство, посягательства на частную жизнь, рост авторитаризма, изменение климата и т. д. Так мы сможем сделать этот мир более безопасным.

Мы не хотим, чтобы наши дети прошли через войны и страдания. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что должны сделать мы, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания.

Время брать на себя ответственность. Мы не знаем, сколько времени у нас еще есть.

И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире и призвать к солидарности. Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть человеком.