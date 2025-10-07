«Цифровой детокс». Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине, потому что тот отправился в поход

Мэри Бранков, Фред Ремсдел и Шимон Сакагучи награждены Нобелевской премией по медицине и физиологии этого года (Фото: Агентство TT News Agency/Claudio Bresciani via REUTERS)

Нобелевский комитет не смог связаться с нынешним лауреатом премии по медицине и физиологии Фредом Ремсделом, потому что он отправился в пешее путешествие и находится «вне сети». Об этом сообщает The Guardian .

Фред Ремсдел разделил премию с Мэри Бранков и Шимоном Сакагучи за их открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

Однако Нобелевский комитет не смог сообщить ему эту новость из-за «цифрового детокса» лауреата.

Друг Ремсделла, ученый Джеффри Блустоун, рассказал, что тоже не может с ним связаться.

«Я сам пытался связаться с ним. Думаю, он, возможно, путешествует с рюкзаком по глуши Айдахо», — сказал он.

Нобелевский комитет также не сразу смог связаться с Бранков, потому что она сейчас работает в США, где разница во времени со Стокгольмом составляет девять часов. Впоследствии комитет все же связался с ней.

«Я попросил их, если будет возможность, перезвонить мне», — отметил генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн во время объявления победителей.

Фред Ремсдел, Мэри Бранков и Шимон Сакагучи были отмечены самой престижной наградой за открытия в области периферийной иммунной толерантности — специфической неспособности иммунной системы реагировать на антигены, находящиеся вне первичных органов иммунной системы

Кроме золотой медали, лауреаты получат денежный приз в 11 миллионов шведских крон ($1,19 млн) и диплом.