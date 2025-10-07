Включил «режим полета» на смартфоне. Новый лауреат Нобелевской премии по медицине объяснил, почему к нему не могли дозвониться организаторы

Доктор Фред Рамсделл находился в отпуске в штате Монтана и включил «режим полета» на смартфоне — и поэтому к нему не могли дозвониться организаторы (Фото: TT News Agency/Claudio Bresciani via REUTERS)

Американскому ученому Фреду Рамсделлу не могли дозвониться и сообщить о присуждении ему Нобелевской премии по медицине и физиологии — поскольку он находился в отпуске в штате Монтана и включил «режим полета» на смартфоне.

Об этом 7 октября сообщает американская газета The New York Times.

«В понедельник, 6 октября, днем Фред Рамсделл остановился на кемпинге в Монтане после похода по Скалистым горам, когда его жена Лора О’Нил внезапно начала кричать. Сначала он подумал, что она, возможно, увидела гризли. Однако мисс О’Нил восстановила связь со своим мобильным телефоном и увидела множество текстовых сообщений с одной и той же новостью. „Ты только что получил Нобелевскую премию!“»", — пишет издание.

Инфографика: NV

Доктор Рамсделл с этим согласился не сразу, поскольку заранее перевел свой смартфон в «режим полета». Однако его жена настойчива.

«У меня 200 текстовых сообщений, в которых говорится, что ты получил!», — сказала она.

По информации NYT, супруги Рамсделл пропустили звонок в 02:00 по местному времени ночи от сотрудников Нобелевского комитета, которые хотели сообщить, что доктора Рамсделл и еще двух ученых отметили Нобелевской премией 2025 года в области медицины и физиологии за свои исследования иммунной системы.

«Я, конечно, не ожидал, что выиграю Нобелевскую премию. Мне это даже в голову не приходило», — сказал он изданию из номера отеля в Монтане.

По словам доктора Рамсделла, его исследования помогли улучшить лечение аутоиммунных заболеваний, таких как некоторые виды артрита, рассеянный склероз и болезнь Крона. Как уточнил ученый, он уже много лет любит отдыхать на природе.

«Я провожу как можно больше времени в горах. Мы обычно ездим в отдаленные районы», — сказал Рамсделл.

«Когда он прибыл в отель в Ливингстоне, штат Монтана, в понедельник вечером, он наконец поговорил с Томасом Перлманном, генеральным секретарем Нобелевской ассамблеи, примерно через 20 часов после того, как доктор Перлманн впервые попытался позвонить ему. Перлманн сказал в интервью, что с тех пор, как он занял эту должность в 2016 году, ему еще никогда не было так сложно связаться с лауреатом», — подытожили в NYT.

Как сообщили в Нобелевском комитете, Фред Ремсдел, Мэри Бранков и Шимон Сакагучи были отмечены самой престижной наградой за открытия в области периферийной иммунной толерантности — специфической неспособности иммунной системы реагировать на антигены, которые находятся вне первичных органов иммунной системы

Помимо золотой медали, лауреаты получат денежный приз в 11 миллионов шведских крон ($1,19 млн) и диплом.