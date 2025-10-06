Сегодня стартует Нобелевская неделя: почему Трампу не видать вожделенной премии мира и кто может ее получить

Лауреат Нобелевской премии мира, как и другие обладатели наград, получит золотую нобелевскую медаль (Фото: REUTERS/Tom Little/File Photo)

В понедельник, 6 октября, стартует неделя объявления нынешних лауреатов Нобелевских премий . Она продлится до 13 октября. За это время мир узнает имена победителей в шести номинациях самой престижной международной награды, которая отмечает достижения в нескольких областях науки и усилия для продвижения мира.

NV напоминает все, что важно знать о Нобелевских премиях и вероятных номинантах премии мира 2025 года.

Нобелевская премия 2025: когда объявят лауреатов

Лауреатов Нобелевской премии 2025 объявят в Швеции и Норвегии в такой последовательности (время киевское):



6 октября, 12:30 — в области физиологии и медицины



7 октября, 12:45 — в области физики;

8 октября, 12:45 — в области химии;

9 октября, 14:00 — Нобелевская премия по литературе;

10 октября, 12:00 — Нобелевская премия мира ( ее лауреата или лауреатов объявит в Осло Норвежский Нобелевский комитет);

ее лауреата или лауреатов объявит в Осло Норвежский Нобелевский комитет); 13 октября, 12:45 — экономическая премия памяти Альфреда Нобеля ( вручается по инициативе Банка Швеции), присуждается с 1969 года.

Как присуждают Нобелевские премии

Вручение Нобелевских премий было основано в соответствии с завещанием шведского предпринимателя, изобретателя и филантропа Альфреда Нобеля (1883−1896). За свою жизнь он получил более 300 патентов, но самым известным его изобретением считается состав динамита, который сделал взрывчатку более стабильной путем смешивания нитроглицерина с другими соединениями. «Нобелевский» динамит широко использовали в строительстве, горном деле и оружейной промышленности, что приносило изобретателю значительную прибыль.

В конце жизни Нобель завещал свое состояние и проценты с него на основание и дальнейшее финансирование международной премии. Вручение премий началось с 1901 года.

Годовой доход от наследия Нобеля должен делиться на пять равных частей между лицами, которые в течение предыдущего года принесли наибольшую пользу человечеству в различных областях деятельности — медицине, физике, химии, литературе и борьбе за мир. Еще одна премия по экономике была учреждена позже как дань памяти Альфреда Нобеля и вручается по инициативе Банка Швеции с конца 1960-х годов.

Сегодня Нобелевская премия в каждой номинации предусматривает денежный приз в 11 миллионов шведских крон ($1,19 млн), диплом и золотую медаль.

Премии могут быть присуждены только отдельным лицам, а не учреждениям (кроме Нобелевской премии мира, которой могут наградить также официальные и общественные организации).

Общее количество награжденных в одной номинации не должно превышать трех. Если лауреатов несколько (что бывает довольно часто), денежное вознаграждение делят сначала поровну между работами, а затем поровну между авторами каждой из них.

Официальный перечень номинантов Нобелевских премий никогда не разглашается. Члены комитетов, присуждающих каждую из наград, не имеют права обсуждать свои решения в течение 50 лет.

Человек не может подавать свою кандидатуру на получение премии самостоятельно, хотя несколько лет подряд его могут номинировать другие — в частности члены жюри каждой премии.

Каждый из комитетов, отвечающий за присуждение премии, имеет собственный состав и особенности номинирования, однако все они стремятся уважить ключевое пожелание Нобеля — чтобы лауреаты принесли пользу человечеству.

Нобелевская премия мира: почему Трампу ее не видать и кто может получить награду

Нобелевская премия мира — награда, которая ежегодно провоцирует едва ли не самую большую интригу относительно ее лауреата. Его выбирает норвежский Нобелевский комитет, в состав которого входит пять человек, назначенных норвежским парламентом. Их выдвигают политические партии, которые отражают баланс политсил в парламенте Норвегии.

Членами комитета чаще всего являются политики в отставке, часто в состав входит кто-то из ученых. Выбрать победителя помогают специально назначенные эксперты-советники. Текущий комитет, отвечающий за вручение премии мира, возглавляет Йорген Ватне Фриднесс, глава норвежского представительства международного ПЕН-клуба.

Премию мира присуждает Норвежский Нобелевский комитет / Фото: REUTERS/Tom Little/File Photo

Альфред Нобель завещал, чтобы премию мира присуждали человеку или организации, «которая больше всего или лучше всего действовала для продвижения дружбы между народами, отмены или сокращения постоянных армий, а также для создания и содействия проведению мирных конгрессов». Впрочем, эти требования следует «рассматривать в текущем контексте», цитирует Reuters Кристиана Берга Харпвикена, экс-директора Института исследования проблем мира в Осло и секретаря действующего Норвежского нобелевского комитета. По его словам, его члены выбирают лауреата премии в зависимости от «глобальных тенденций» и «основных проблем, перспективных процессов, которые мы видим». «И процессы здесь могут означать что угодно: от конкретного мирного процесса до нового типа международного соглашения, которое разрабатывается или недавно было принято», — пояснил Харпвикен.

Имена потенциального лауреата могут предлагать тысячи людей: члены правительств и парламентов стран мира; действующие главы государств; университетские профессора, а также бывшие лауреаты Нобелевской премии мира, напоминает Reuters.

В этом году номинантов 338, однако вряд ли премию мира получит президент США Дональд Трамп, который считает себя достойным награды и без устали повторяет, что «урегулировал уже семь войн». Белый дом официально напоминает, что Трампа выдвинули в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира премьер-министр Армении, президент Азербайджана, премьер-министр Камбоджи, президент Габона, премьер-министр Израиля, министр иностранных дел Руанды, правительство Пакистана и т.д.

Однако специалисты придерживаются противоположного мнения. «У него [Трампа] вообще нет никаких шансов получить премию мира», — сказал агентству Reuters норвежский историк Асле Свен, который исследовал эти награды. Он напомнил о попытках Трампа восстановить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и о позиции президента США относительно войны Израиля в секторе Газа. А Нина Грегер, директор Института исследования проблем мира в Осло, отметила, что Трамп также вывел США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского климатического соглашения и начал торговую войну против своих давних союзников — то есть отнюдь не способствует мирным процессам в мире. Кроме того, развернутая Трампом беспрецедентная кампания по лоббированию и фактическому требованию присуждения ему Нобелевской премии является наоборот контрпродуктивной.

«Такие кампании влияния имеют скорее негативный, чем позитивный эффект, — подтвердил Reuters Асле Тойе, заместитель председателя действующего Норвежского нобелевского комитета. — Потому что мы обсуждаем это в комитете. Некоторые кандидаты очень настойчиво этого добиваются, и нам это не нравится».

Так кто же может получить Нобелевскую премию мира 2025? Среди возможных номинантов на нынешнюю награду Reuters называет таких потенциальных претендентов:

Агентство ООН по делам беженцев (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев);

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);

Красный Крест ,

Врачи без границ

суданская организация Emergency Response Rooms — общественная инициатива, которая играет решающую роль в предоставлении гуманитарной помощи во время гражданской войны в Судане ( продолжается с 2023 года);

Emergency общественная инициатива, которая Международный уголовный суд;

НАТО

арестованная 40-летняя гонконгская активистка Чоу Хан-дун, одна из самых известных диссиденток Гонконга, адвокат и политик, задержанная после демократических протестов 2021 года;

адвокат и политик, задержанная после демократических протестов 2021 года; канадский правозащитник Ирвин Котлер, бывший министр юстиции и экс-генпрокурор Канады, авторитетный голос в сфере международных прав , борец против антисемитизма и критик иранского режима.

В прошлом 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo. Это движение людей, которые пережили атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, было отмечено премией «за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать».

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, которая несколько десятков лет отстаивает права женщин и политзаключенных в Иране и находится в тегеранской тюрьме после многочисленных арестов и приговоров.

В 2022 году Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира представителям Украины, Беларуси и России — украинскому Центру гражданских свобод (возглавляет Леся Матвийчук), белорусскому журналисту Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации Мемориал. Это решение спровоцировало скандал и волну споров, ведь на фоне жестокой войны России против Украины (при содействии Беларуси) Нобелевский комитет заявил, что «хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, России и Украины» и подчеркнул «братство между нациями» — формулировка, которая напомнила о тезисах российской пропаганды.

Главные факты о нобелевских медалях

По случаю начала нобелевской недели NV в своей инфографике напоминает самые интересные факты о нобелевских медалях.



Каждая нобелевская медаль имеет диаметр 66 мм, ее вес — 175 граммов.

Изготовлена из 18-каратного зеленого золота (сплав золота и серебра) с покрытием из 24-каратного золота.

Годы рождения (1833) и смерти (1896) Альфреда Нобеля на нобелевских медалях обозначены римскими цифрами: MDCCCXXXIII — MDCCCXCVI.

Чеканят такие медали шведский Монетный двор в Эскильстуне и норвежский Королевский монетный двор в Конгсберге.

На аверсе медалей — портрет Альфреда Нобеля, шведского химика, инженера и филантропа, который больше всего прославился усовершенствованием динамита и завещанием своего капитала на учреждение Нобелевских премий.

Нобелевская медаль по литературе изображает на реверсе мужчину возле лаврового куста и музы.

На ней нанесена надпись Inventas vitam juvat juvat excoluisse per artes (Изобретение делает жизнь лучше, а искусство — прекраснее).



Также медаль содержит обозначение Шведской академии (ACAD. SUEC), которая присуждает награду, имя лауреата и год его награждения.

Инфографика: NV

Нобелевская медаль по физиологии и медицине содержит на реверсе фигуру женщины, которая набирает воду для больной девушки.

На ней нанесена надпись Inventas vitam juvat excoluisse per artes (Изобретение делает жизнь лучше, а искусство — прекраснее).



Также медаль содержит обозначение Нобелевской ассамблеи Каролинского института (REG. UNIVERSITAS MED. CHIR. CAROL) — крупнейшего медицинского университета Швеции, который присуждает награду, а еще имя лауреата и год его награждения.

Нобелевская медаль мира содержит на реверсе фигуры трех мужчин в объятьях.

На ней нанесена надпись Pro pace et fraternitate gentium (За мир и братство).

Имя лауреата и год награждения вынесены на ребро медали.

Инфографика: NV

Нобелевские медали по физике и химии содержат на реверсе фигуры женщин, одна из которых держит рог изобилия, другая — поднимает шаль на ее голове.

На этих медалях нанесена надпись Inventas vitam juvat excoluisse per artes (Изобретение делает жизнь лучше, а искусство — прекраснее).

Также указано обозначение Шведской королевской академии наук — REG. ACAD. SCIENT. SUEC.

Медаль по экономике памяти Альфреда Нобеля



С 1969 года, независимо от завещания Нобеля, по инициативе Банка Швеции стали присуждать также премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально ее называют Нобелевской премией по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии.



На аверсе медали изображен профиль Альфреда Нобеля и два рога изобилия, а также надпись: Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968 (Государственный Шведский банк в память об Альфреде Нобеле 1968).

На реверсе — эмблема и название Шведской королевской академии наук (полярная звезда и четыре короны и надпись Kungliga Vetenskaps Akademien).