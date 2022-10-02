Нобелевские награды в год большой войны. Завтра стартует нобелевская неделя, на фоне агрессии РФ внимание приковано к премии мира 2 октября, 07:40 Сюжет Реплика Нобелевской медали мира в Норвежском Нобелевском институте в Осло (Фото:REUTERS/Victoria Klesty)

С 3 по 10 октября будут названы лауреаты Нобелевской премии 2022 года — одной из самых престижных международных наград. Начиная с 1901 года такие премии ежегодно вручают за самые выдающиеся научные открытия, литературные произведения, а также вклад в содействие мирным процессам и развитию общества.

В нынешнем году лауреатов Нобелевских премий будут оглашать в таком порядке:



3 октября — в области физиологии и медицины;

4 октября — в области физики;

5 октября — в области химии;



6 октября — Нобелевская премия по литературе;



7 октября — Нобелевская премия мира ( ее лауреата либо лауреатов объявит в Осло Норвежский Нобелевский комитет);



ее лауреата либо лауреатов объявит в Осло Норвежский Нобелевский комитет); 10 октября — экономическая премия памяти Альфреда Нобеля ( вручается по инициативе Банка Швеции), присуждается с 1969 года.



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В течение нобелевской недели лауреаты будут лишь названы, а свои награды они получат позже, 10 декабря. В этом году на зимнюю церемонию награждения в Стокгольме пригласят и обладателей наград 2020 и 2021 годов, которые не смогли приехать ранее из-за пандемии.

Нобелевская премия мира в год большой войны — кто ее получит?

В 2022 году главное внимание наверняка будет привлечено к Нобелевской премии мира. Развязанная Россией война в Украине стала крупнейшим полномасштабным конфликтом в Европе после Второй мировой войны, а попытка Москвы присоединить к РФ оккупированные территории Украины — крупнейшей аннексией со времен Адольфа Гитлера.

Еще в начале марта 159 нобелевских лауреатов выразили свою поддержку украинскому народу в своем открытом письме. Они осудили российскую агрессию и провели параллели между Россией и нацистской Германией. «Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию — ничто иное как войну — против соседнего государства, Украины».

На этом фоне Нобелевский комитет в 2022 году может и вовсе отказаться от вручения премии мира, допустил в комментарии AFP шведский профессор Питер Валленстин, известный исследователь проблематики конфликтов и мира в Упсальском университете.

«Некоторые люди полагают, что отказ от вручения премии [мира] был самым сильным посылом о глобальном положении дел в мире», — говорит Валленстин.

В официальных правилах присуждения наград (§ 5 Статута Нобелевского фонда) значится, что премия в любой из категорий действительно может не быть присуждена никому, «если члены соответствующего комитета не нашли достойных работ среди выдвинутых на соискание». В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года и награда может быть присуждена постфактум. Если же и в следующем году премия не была вручена, средства передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда.

Однако если Нобелевскую премию мира в 2022 году все же решат вручить, среди ее вероятных лауреатов могут быть организации либо учреждения, которые собирают и расследуют информацию о военных преступлениях, допустил профессор Валленстин. AFP называет среди таких примеров Международный уголовный суд в Гааге или же коллектив группы журналистов-расследователей Bellingcat.

Крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира истек 31 января 2022, то есть еще до начала вторжения России в Украину, которое может оказать влияние на выбор лауреата в этом году. Однако пять членов Норвежского Нобелевского комитета имели право предложить свои варианты позже, на своем первом собрании в нынешнем году, которое состоялось в конце февраля — уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Также известно, что 11 марта 2022 года группа действующих и бывших европейских политиков обратилась в Нобелевский комитет с просьбой изменить сроки подачи заявок на Нобелевскую премию мира. Они просили о такой возможности, чтобы номинировать на премию мира народ Украины и украинского президента Владимира Зеленского.



Список номинантов на все награды является секретным, однако известно, что в 2022 году на Нобелевскую премию мира были представлены имена 343 человек или организаций.

Главный редактор российской Новой газеты (ныне прекратила свое существование) Дмитрий Муратов, ставший в 2021 году лауреатом Нобелевской премии мира, весной 2022 года решил продать свою медаль, чтобы передать вырученные средства в помощь украинским беженцам.

Также известно, что Комитет литературоведческих наук польской академии выдвигал на соискание Нобелевской премии по литературе 2022 года украинского писателя, поэта и общественного деятеля Сергея Жадана.



И хотя обычно литературная премия менее политична, а Шведская академия нередко обращает внимание на малоизвестных авторов, лауреат нынешнего года тоже может нести антикремлевский посыл, предполагает AFP. Опрошенные агентством литературные критики допустили, что одним из номинантов могла быть российская писательница и давний критик Владимира Путина Людмила Улицкая.

Как войны влияли на присуждение Нобелевских премий ранее?

События Первой и Второй мировых войн обусловили самые серьезные перерывы в ежегодной традиции вручения Нобелевских премий.



Ни одна из номинаций не была присуждена в 1940—1942 годах, когда гитлеровские войска оккупировали значительную часть Европы, включая Норвегию, ответственную за выбор Нобелевской премии мира. И хотя Швеция придерживалась нейтралитета в войне, обстановка в Европе и мире очевидно не способствовала проведению нобелевских торжеств.



С этими же событиями связана и отмена премий мира в 1939 и 1943 годах, а также отказ от литературной награды в 1943-м.



К аналогичному решению — не вручать большинство премий — скандинавские нобелевские комитеты и академии пришли также в годы Первой мировой войны. Из 25 наград, которые должны были быть присуждены в пяти номинациях за 1914−1918 годы, вручили лишь 12.



Да и они частично отразили происходящие потрясения: Нобелевскую премию мира в 1917 году получил Международный комитет Красного Креста, ставший одной из знаковых организаций на фронтах Первой мировой.

Что представляет собой Нобелевская премия?

Помимо медали и всемирной славы, Нобелевская премия в каждой из номинаций предполагает также приз в размере 10 миллионов шведских крон (около $878 тыс.). Если в одной дисциплине лауреатов несколько, что часто бывает, премиальную сумму разделяют между ними.

Инфографика: НВ

Пять из шести премий вручают согласно завещанию Альфреда Нобеля — шведского химика, инженера и филантропа. Нобель, наиболее известный изобретением динамита и обладавший внушительным состоянием, завещал поместить весь свой капитал в банк. Доходы от его вложений предусматривалось передавать специальному фонду и ежегодно распределять их в виде премий «тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству». Нобель предложил присуждать пять таких премий: в области физики, химии, физиологии и медицины, в литературной сфере, а также «тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов» (сегодня это Нобелевская премия мира).

Инфографика: НВ

Особое пожелание Альфреда Нобеля состояло в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов. Так с 1901 в мире стали вручать награды, которые вскоре обрели статус едва ли не самых престижных международных премий. С 1905 года, после расторжения Шведско-норвежской унии, Норвежский Нобелевский комитет отвечает за присуждение Нобелевской премии мира, а шведские организации — остальных премий (Шведская Королевская академия наук — химия и физика, Шведская академия — литература, Нобелевская ассамблея Каролинского института — медицина).

Инфографика: НВ

С 1969 года, уже независимо от завещания Нобеля, по инициативе Банка Швеции стали присуждать также премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Неофициально ее называют Нобелевской премией по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии.

Среди таких условий:

премии могут быть присуждены только отдельным лицам, а не учреждениям ( кроме Нобелевской премии мира, которой могут наградить также официальные и общественные организации);

кроме Нобелевской премии мира, которой могут наградить также официальные и общественные организации); общее число награжденных в одной номинации не должно превышать трёх;

если лауреатов несколько, денежное вознаграждение делится сначала поровну между работами, а затем поровну между авторами каждой из них;.

премия не может быть присуждена посмертно ( однако если претендент был жив на момент оглашения лауреатов — обычно в октябре, — но умер до декабрськой церемонии вручения премий, то награда за ним сохраняется);

однако если претендент был жив на момент оглашения лауреатов — обычно в октябре, — но умер до декабрськой церемонии вручения премий, то награда за ним сохраняется); премия может быть не присуждена никому, если члены Нобелевского комитета не нашли достойных претендентов среди выдвинутых на соискание;

не только имена победителей, но и списки лауреатов всегда хранятся в тайне.