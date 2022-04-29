На парад 9 мая в Москву не приедет никто из иностранных лидеров
Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)
В Кремле заявили, что на парад 9 мая в Москве не приедет никто из иностранных лидеров, поскольку никого не приглашали.
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«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник», — приводит Медуза слова пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля добавил, что, по его данным, участие Александра Лукашенко в параде Победы в Москве также не планируется.
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