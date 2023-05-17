Экс-президент Франции Саркози проиграл апелляцию на срок за коррупцию, но сможет избежать тюрьмы 17 мая, 11:34 Николя Саркози (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на приговор по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи, вынесенный ему в марте 2021 года. Все это время он был на свободе.

Об этом сообщает France 24.

Парижский апелляционный суд оставил приговор Саркози в силе — три года заключения, два из которых условно. Экс-президент Франции может избежать тюрьмы и провести еще год в доме, но будет носить электронный браслет для контроля за его передвижением.

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Саркози осудили 1 марта 2021 года по так называемому делу о прослушках 2014-го. Тогда экс-президента и его адвоката Тьерри Эрзога признали виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела — о незаконном финансировании президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не сделали это. Однако в прокуратуре эпизод расценили как проявление коррупции. Решение суда адвокаты обжаловали.

Саркози, возглавлявший страну с 2007 по 2012 год, стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к заключению.