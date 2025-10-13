Бывшего президента Франции Николя Саркози , которого признали виновным по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года, посадят в тюрьму 21 октября.

Об этом сообщает BFMTV в понедельник, 13 октября, ссылаясь на источник, близкий к делу.

По словам собеседника, Саркози будет отбывать срок в тюрьме Санте в Париже. Там есть отделение для уязвимых лиц, к которым может относиться бывший французский президент в частности из-за своего возраста (70 лет). Однако, как отметил секретарь профсоюза Force ouvrière Уго Витри, это не означает, что к Саркози будет «льготное отношение».

Как отмечается в материале, несмотря на то, что Саркози подал апелляцию на приговор, он будет заключен на основании постановления об отсроченном содержании под стражей с условным исполнением приговора.

В сентябре экс-президента Франции приговорили к пяти годам заключения за преступный сговор по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией.

В то же время суд оправдал экс-президента по обвинению в коррупции и постановил, что не было никаких «доказательств» того, что ливийские средства в конце концов попали на кампанию 2007 года.

Дела против Саркози — что известно

1 марта 2021 года суд во Франции вынес Саркози обвинительный приговор по делу о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

14 февраля 2024 года Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. По версии обвинения, политик потратил около 43 млн евро на ту кампанию, что почти вдвое превышает разрешенную законами Франции сумму — 22,5 млн евро.

9 февраля 2025 года бывший президент Франции начал отбывать наказание с электронным браслетом по приговору по делу о прослушивании телефонных разговоров. Он планировал подать жалобу в Европейский суд по правам человека.