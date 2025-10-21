Библиотека, спортзал и изолированный дворик. СМИ сообщили, в каких условиях Саркози будет отбывать пятилетнее заключение

Во вторник, 21 октября, экс-президент Франции Николя Саркози начал отбывать наказание в тюрьме Ла-Санте. Газета The Guardian сообщила, в каких условиях будет находиться бывший французский президент.

Отмечается, что Саркози будет содержаться в изоляционной камере, которая расположена в отдельном крыле тюрьмы. Она идентична «VIP-камере», где обычно содержат выдающихся или «уязвимых» лиц.

В камере площадью около 10 кв м, в которой будет находиться экс-президент, есть кровать, небольшой стол, душ, туалет и стационарный телефон с предварительно записанными номерами.

Как пишет The Guardian, Саркози будут предоставлять еду, однако он также будет иметь доступ к столовой, где сможет покупать продукты для самостоятельного приготовления блюд. В частности экс-президент сможет арендовать холодильник за 7,50 евро в месяц и телевизор за 14,15 евро. Кроме этого, ему будет разрешено выходить в небольшой изолированный дворик для прогулок, а также ходить в тренажерный зал и библиотеку.

Все время Саркози будет находиться наедине. Лишь трижды в неделю к нему разрешены посещения.

«Цель состоит в том, чтобы избежать любых инцидентов, поэтому мы должны не допустить его встречи с любыми заключенными. Самым простым и эффективным решением является отправка Николя Саркози непосредственно в одиночную камеру», — отметил источник из тюрьмы газете Le Monde.

Сам Саркози сообщил, что возьмет с собой биографию Иисуса и экземпляр романа Александра Дюма Граф Монте-Кристо. Он также отметил, что не боится проводить время в тюрьме и планирует использовать этот период для написания книги.

Тюрьма Ла-Санте расположена в южном районе Монпарнас. Она была открыта в 1867 году и стала местом по меньшей мере 40 казней, последняя из которых состоялась в 1972 году. Ее частично закрыли на реконструкцию в 2014 году, а через пять лет снова открыли. Сейчас в тюрьме находится более 1100 заключенных.

Николя Саркози начал отбывать пятилетнее заключение за участие в криминальном сговоре по финансированию своей предвыборной кампании 2007 года средствами из Ливии. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, которого посадили в тюрьму.

Дела против Саркози: что известно

1 марта 2021 года суд во Франции вынес Саркози обвинительный приговор по делу о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

14 февраля 2024 года Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. По версии обвинения, политик потратил около 43 млн евро на ту кампанию, что почти вдвое превышает разрешенную законами Франции сумму — 22,5 млн евро.

9 февраля 2025 года бывший президент Франции начал отбывать наказание с электронным браслетом по приговору по делу о прослушивании телефонных разговоров. Он планировал подать жалобу в Европейский суд по правам человека.