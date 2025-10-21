Бывший президент Франции Саркози начал отбывать пятилетнее заключение

Бывший президент Франции Николя Саркози начал отбывать пятилетнее заключение за участие в уголовном сговоре по финансированию своей предвыборной кампании 2007 года средствами Ливии. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, которого заключили в тюрьму.

Об этом 21 октября пишет Associated Press.

Саркози вместе с женой Карлой Бруни-Саркози покинул дом, попрощался с детьми и внуками и направился в тюрьму La Santé в Париже, где его встречали сотни сторонников с французскими флагами и криками в поддержку, пишет агентство.

Реклама

По дороге в тюрьму Саркози заявил в соцсетях, что «невинный человек попадает за решетку». Адвокаты бывшего президента сразу подали ходатайство о его освобождении, поскольку Саркози оспаривает как приговор, так и решение судьи о начале отбывания срока до рассмотрения апелляции.

Из соображений безопасности Саркози будут держать в одиночной камере.



По словам адвокатов, он тщательно подготовился к пребыванию в тюрьме: взял теплую одежду, беруши и 10 семейных фотографий, которые разрешено брать с собой. Саркози также ранее говорил, что планирует взять три книги, в частности Графа Монте-Кристо Александра Дюма.

Суд обосновал решение о немедленном заключении «серьезностью нарушений общественного порядка», вызванных его преступлением. Заявка на освобождение может быть подана только после того, как он окажется за решеткой, а суд апелляционной инстанции имеет два месяца на ее рассмотрение.

Саркози, как отмечают его адвокаты, настроен бороться до конца и планирует написать книгу о своем опыте пребывания в тюрьме.

Дела против Саркози: что известно

1 марта 2021 года суд во Франции вынес Саркози обвинительный приговор по делу о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

14 февраля 2024 года Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. По версии обвинения, политик потратил около 43 млн евро на ту кампанию, что почти вдвое превышает разрешенную законами Франции сумму — 22,5 млн евро.

9 февраля 2025 года бывший президент Франции начал отбывать наказание с электронным браслетом по приговору по делу о прослушивании телефонных разговоров. Он планировал подать жалобу в Европейский суд по правам человека.