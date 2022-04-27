«Загадочные» взрывы на юге РФ: секретарь Совбеза Патрушев поручил подготовить бомбоубежища

27 апреля, 16:32
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РФ обвиняет во взрывах на своих стратегических объектах ВСУ (Фото:Жесть Белгород/t.me)

РФ обвиняет во взрывах на своих стратегических объектах ВСУ (Фото:Жесть Белгород/t.me)

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На фоне взрывов на нефтебазах и складах с боеприпасами в приграничных с Украиной областях РФ российские власти решили привести в порядок все бомбоубежища на юге страны.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

С таким распоряжением в среду, 27 апреля, выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — заявил он.

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Кроме того, Патрушев призвал Минздрав РФ усилить взаимодействие с приграничными регионами страны для оказания им необходимой помощи, в том числе на случай «биологической угрозы».

Кремлевский режим обвиняет во взрывах на своей территории ВСУ, однако власти Украины это ни подтверждают, ни опровергают, уклоняясь от прямых ответов по этому поводу.

https://www.youtube.com/watch?v=yt3L5_InjOE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Белгородская область Воронежская область Николай Патрушев Брянская область Взрыв Война России против Украины

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