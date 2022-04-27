«Загадочные» взрывы на юге РФ: секретарь Совбеза Патрушев поручил подготовить бомбоубежища 27 апреля, 16:32 Цей матеріал також доступний українською РФ обвиняет во взрывах на своих стратегических объектах ВСУ (Фото:Жесть Белгород/t.me)

На фоне взрывов на нефтебазах и складах с боеприпасами в приграничных с Украиной областях РФ российские власти решили привести в порядок все бомбоубежища на юге страны.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

С таким распоряжением в среду, 27 апреля, выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — заявил он.

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Кроме того, Патрушев призвал Минздрав РФ усилить взаимодействие с приграничными регионами страны для оказания им необходимой помощи, в том числе на случай «биологической угрозы».

Кремлевский режим обвиняет во взрывах на своей территории ВСУ, однако власти Украины это ни подтверждают, ни опровергают, уклоняясь от прямых ответов по этому поводу.

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