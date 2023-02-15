Первая министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку. Она выступала за референдум о независимости 15 февраля, 17:28 Никола Стерджен (Фото:Jane Barlow/Pool via REUTERS)

Глава правительства Шотландии (первая министр) Никола Стерджен заявила, что уходит в отставку в среду, 15 февраля. Она занимала должность более восьми лет.



Об этом сообщает The Guardian.

Стерджен поручила Шотландской национальной партии начать процесс избрания нового лидера и будет оставаться в должности до тех пор, пока не назначат ее преемника.

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Политик заявила, что уже несколько месяцев чувствует, как «ее энергия и желание оставаться в должности слабеют». Она настаивает, что такое решение не является реакцией на актуальные политические проблемы, а пост первого министра «требует полной, круглосуточной отдачи и потери нормальной социальной жизни».

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«Я провела почти три десятилетия в передовой политике, полтора десятилетия на высшем или втором ступени правительства[…] Так что если бы вопрос состоял только в моей способности или устойчивости пройти через последний период давления, я бы не стояла здесь сегодня, но это не так. Это решение вытекает из более глубокой и долгосрочной оценки», — объяснила первая министр.

Никола Стерджен занимала эту должность дольше всего — с ноября 2014 года — и была первой женщиной на ней. Она сторонница независимости Шотландии и выступает за проведение референдума. По мнению Стерджен, Эдинбург вывели из ЕС против воли: на референдуме в 2014 году шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании (55% против 45%), но партия Стерджен считает, что Брекзит радикально изменил политический и экономический ландшафт.

После парламентских выборов в декабре 2019 года Никола Стерджен написала премьер-министру Британии Борису Джонсону письмо с просьбой провести референдум о независимости, но он выступил против. Попытаться провести референдум опять политик хотела в 2023-м.

