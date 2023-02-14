Выборы 2024: Никки Хейли объявила, что будет баллотироваться на пост президента США 14 февраля, 15:55 Никки Хейли (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Экс-губернатор Южной Каролины от Республиканской партии и бывшая посол США при ООН Никки Хейли объявила, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Об этом сообщает The Guardian.

По состоянию на утро вторника, 14 февраля ни один другой кандидат от республиканцев, кроме Трампа и Хейли, не объявлял о планах баллотироваться в президенты на следующих выборах.

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Выдвижение Хейли нарушает обещание, данное ею два года назад, не претендовать на место экс-президента-республиканца в Овальном кабинете. Но недавно она дала понять, что откажется от своего слова, утверждая, что экономика страны слишком бедствует, чтобы она могла оставаться в стороне.

Президент Джо Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, но еще не принял «твердого решения».