Никакого унижения: во Франции родителям могут запретить бить детей

Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении законопроект, запрещающий родителям применять силу в отношении детей.

Об этом сообщает BBC.

Законопроект о телесных наказаниях или унижениях направлен на обеспечение того, чтобы родительские полномочия осуществлялись без насилия. Теперь он отправится в Сенат.

По данным участников кампании, около 85% французских родителей прибегают к телесным наказаниям.

Напомним, что ранее четыре члена одной семьи были арестованы после того, как девятилетний мальчик был избит до смерти в восточном городе Мюлуз.