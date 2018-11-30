30 ноября 2018, пятница

Никакого унижения: во Франции родителям могут запретить бить детей

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Примерно 85% французских родителей используют телесные наказания
Фото: pixabay.com

Примерно 85% французских родителей используют телесные наказания

Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении законопроект, запрещающий родителям применять силу в отношении детей.

Об этом сообщает BBC.

Законопроект о телесных наказаниях или унижениях направлен на обеспечение того, чтобы родительские полномочия осуществлялись без насилия. Теперь он отправится в Сенат.

По данным участников кампании, около 85% французских родителей прибегают к телесным наказаниям.

Напомним, что ранее четыре члена одной семьи были арестованы после того, как девятилетний мальчик был избит до смерти в восточном городе Мюлуз.

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