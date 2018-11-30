Никакого унижения: во Франции родителям могут запретить бить детей

Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении законопроект, запрещающий родителям применять силу в отношении детей.
Об этом сообщает BBC.
Законопроект о телесных наказаниях или унижениях направлен на обеспечение того, чтобы родительские полномочия осуществлялись без насилия. Теперь он отправится в Сенат.
По данным участников кампании, около 85% французских родителей прибегают к телесным наказаниям.
Напомним, что ранее четыре члена одной семьи были арестованы после того, как девятилетний мальчик был избит до смерти в восточном городе Мюлуз.
Читайте в свежем номере
журнала Новое Время
- Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
- Главные риски и достижения в госбюджете-2019
- Украина идет на рекордный урожай в своей истории
Комментарии
Правила комментирования