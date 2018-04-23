Нигерийские пираты похитили 12 моряков с нидерландского судна

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Судно следовало в нигерийский порт Онне
Фото: Fleet Mon

Судно следовало в нигерийский порт Онне

В Нигерии в районе порта города Порт-Харкорт пираты атаковали сухогрузное судно FWN Rapide из Нидерландов, похитив 12 членов экипажа.

Об этом сообщает специализированное издание Fleet Mon со ссылкой на заявление владельца судна – компании ForestWave Navigation.

В заявлении отмечается, что нападение на грузовое судно произошло утром 21 апреля. Во время атаки 12 из 14 членов экипажа были похищены. Двоим удалось вывести судно в безопасное место.

На данный момент двое оставшихся моряков невредимы и находятся в безопасности. О местонахождении остальных 12 и их состоянии ничего неизвестно.

Судно шло по маршруту  Такоради (Гана) - Онне (Нигерия).

Напомним, что в феврале пираты отпустили танкер с топливом Marine Express, на борту которого находилось 22 индийских моряка.

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