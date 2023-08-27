Умер Пригожин, а дело его живет. Телеграм-каналы Вагнера и российских властей ведут дезинформационную кампанию в Нигере 27 августа, 18:04 Члены военного совета, которые устроили переворот в Нигере, август 2023 года (Фото:REUTERS/Mahamadou Hamidou)

Российские власти используют соцсети для активного вмешательства в ситуацию в Нигере после государственного переворота. Главная цель — это получить доступ к ключевым ресурсам страны и уменьшить влияние Запада в этом регионе Африки.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Издание пишет, что российские власти ведут активную информационную кампанию в Нигере после свержения законного президента Мохамеда Базума, произошедшего в конце июля. Основными источниками распространения дезинформации о Нигере стали прогосударственные и аффилированные с ЧВК Вагнера Telegram-каналы.

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Медиа добавляет, что после гибели владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который возглавлял «дезинформационное наступление на Нигер», активность публикаций остается неизменной.

Технологическая компания Logically, которая занимается отслеживанием вредоносного онлайн-контента и дезинформации, отмечает следующие особенности:

45 Telegram-каналов, которые аффилированы с российскими властями или ЧВК Вагнера, увеличили количество контента о Нигере на 6645% после военного переворота в Нигере;

Соотношение новостей до мятежа и после него составляет 11 и 742 постов соответственно;

Российские каналы проталкивают антифранцузские нарративы, подпитывая уже существующее негативное отношение к Парижу;

Обвинения в адрес стран Запада в дестабилизации ситуации в Нигере из-за якобы желания страны вступить в БРИКС;

Продвижение заявлений нигерской хунты об угрозе вторжения войск двух стран ECOWAS.

Как говорится в тексте медиа, исследователи считают, что ключевой целью такой информационной кампании является попытка «получить влияние, выгодные контракты и доступ к ключевым ресурсам в Нигере» после свержения законной власти.

Пока нет доказательств того, что РФ пыталась дестабилизировать правительство Базума «непосредственно перед самим переворотом». Однако после гибели Пригожина, подчеркивает The Guardian, российские власти продолжат использовать нестабильность в Нигере, будут и в дальнейшем проводить дезинформационные кампании и пытаться сохранить влияние и бизнес покойного владельца ЧВК Вагнера в Африке.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

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Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

4 августа комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных. 9 июля Reuters написал, что страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера.

10 августа в столице Нигерии состоялся экстренный саммит ECOWAS, на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

14 августа Reuters написал, что лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

В воскресенье, 20 августа, делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

25 августа лидеры переворота в Нигере потребовали, чтобы послы США, Франции, Германии и Нигерии покинули страну в течение 48 часов. Однако позже стало известно о высылке только посла Италии.