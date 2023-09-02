Переворот в Нигере. Местная хунта решила немедленно выслать посла Франции 2 сентября, 23:51 Члены военного совета, которые устроили переворот в Нигере, август 2023 года (Фото:REUTERS/Mahamadou Hamidou)

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 2 сентября.

Сначала правящая хунта требовала от Франции, чтобы ее посол покинул страну еще 26 августа и дала 48 часов на это. Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил требование военных мятежников в Нигере и не признает создателей переворота законной властью.

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Вместо этого хунта заявила, что именно Франция «нарушила Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения, включая нарушение воздушного пространства Нигера».

Переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

4 августа комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных. 9 июля Reuters написал, что страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера.

10 августа в столице Нигерии состоялся экстренный саммит ECOWAS, на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

14 августа Reuters написал, что лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

В воскресенье, 20 августа, делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

25 августа лидеры переворота в Нигере потребовали, чтобы послы США, Франции, Германии и Нигерии покинули страну в течение 48 часов. Однако позже стало известно о высылке только посла Италии.