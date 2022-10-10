Нидерланды забирают из Словакии батарею системы ПВО Patriot 10 октября, 23:20 ПВО Patriot (Фото:Минобороны Нидерландов)

Нидерланды выведут из Словакии одну из батарей ЗРК Patriot. Они также сократят количество своих солдат в многонациональной боевой группе НАТО в Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нидерландов.

«Данное решение основывается на оценке ситуации с безопасностью в Словакии и регионе в целом», — заявили в министерстве.

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что у страны есть договоренность с союзниками, что они будут здесь столько, сколько потребуется. Он сообщил, что страна предприняла ряд мер безопасности, благодаря которым можно сократить количество техники, а также союзных солдат. Он поблагодарил Нидерланды за присутствие их военных в решающий период.

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«Изменения состава многонациональной боевой группы НАТО являются закономерным витком развития ситуации и поставленных задач. Уход нидерландской системы не повлияет на обороноспособность страны, а две немецкие батареи продолжат выполнять свои задачи. Также в аэропорту Кухиня продолжает размещаться батарея системы Patriot вооруженных сил США», — говорится в сообщении.

В случае необходимости нидерландская система может быть немедленно передислоцирована в Словакию, а количество нидерландских солдат снова может быть увеличено.