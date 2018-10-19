Нидерланды выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

В Нидерландах впервые выдали паспорт, в котором указан третий, неопределенный пол.
Как передает BBC, 57-летний гражданин Леонн Зеегерс получил паспорт с обозначением пола X (неопределенный пол), вместо M для мужчины или V для женщины.
Зеегерс родился мужчиной, в 2001 году перенес операцию по смене пола. Сейчас идентифицирует себя как интерсексуал (человек, имеющий признаки и мужского, и женского пола).
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