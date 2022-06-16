«Долгосрочная операция ГРУ». Разведка Нидерландов заявила, что разоблачила россиянина, который пытался получить доступ к данным суда в Гааге 16 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Россиянин попытался въехать в Нидерланды в качестве гражданина Бразилии для прохождения стажировки в Международный уголовный суд в Гааге (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Служба разведки Нидерландов заявила, что разоблачила россиянина, пытавшегося под фальшивым именем проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует военные преступления в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Глава разведки Эрик Акербум сообщил журналистам, что мужчину зовут Сергей Владимирович Черкасов. Он создал тщательно продуманную легенду, чтобы попытаться въехать в Нидерланды в качестве гражданина Бразилии для прохождения стажировки в Международный уголовный суд в Гааге в апреле, сообщает агентство.

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«Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег», — сказал глава разведки.

Reuters cо ссылкой на заявление Службы разведки и безопасности Нидерландов пишет, что человека, известного под псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра, задержали в аэропорту Нидерландов. Он был отправлен обратно в Бразилию следующим рейсом, где ему грозит судебное разбирательство, добавило агентство.

«Это ясно показывает нам, что замышляют россияне — пытаются получить незаконный доступ к информации Международного уголовного суда. Мы классифицируем это как угрозу высокого уровня», — добавил Акербум.

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