В Нидерландах расследуют 45 дел по обходу антироссийских санкций 4 марта, 23:41 Нидерланды расследуют дела против частных лиц и компаний (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Прокуратура Нидерландов открыла 45 уголовных дел против частных лиц и компаний, подозреваемых в обходе санкций против России.



Об этом сообщает RTL Nieuws.

"Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет случаев обхода ограничений", – заявил пресс-секретарь прокуратуры Эльс Мартенс.

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29 уголовных дел возбуждено из-за нарушения импортных и экспортных санкций. Остальные расследования ведутся из-за нарушения финансовых санкций.

Издание сообщает, что после введения санкций прямой экспорт из стран Евросоюза в Россию резко упал, но увеличивается как экспорт в страны, близкие к РФ, так и экспорт из этих стран дальше в Россию.

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25 февраля стало известно о принятии десятого пакета санкций ЕС против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новые ограничения по РФ, призвал усиливать давление на агрессора.

