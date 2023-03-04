В Нидерландах расследуют 45 дел по обходу антироссийских санкций

4 марта, 23:41
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Нидерланды расследуют дела против частных лиц и компаний (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Нидерланды расследуют дела против частных лиц и компаний (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Прокуратура Нидерландов открыла 45 уголовных дел против частных лиц и компаний, подозреваемых в обходе санкций против России.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

"Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет случаев обхода ограничений", – заявил пресс-секретарь прокуратуры Эльс Мартенс.

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29 уголовных дел возбуждено из-за нарушения импортных и экспортных санкций. Остальные расследования ведутся из-за нарушения финансовых санкций.

Издание сообщает, что после введения санкций прямой экспорт из стран Евросоюза в Россию резко упал, но увеличивается как экспорт в страны, близкие к РФ, так и экспорт из этих стран дальше в Россию.

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25 февраля стало известно о принятии десятого пакета санкций ЕС против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новые ограничения по РФ, призвал усиливать давление на агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=3UFH2hweUgU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Нидерланды Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Война России против Украины

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