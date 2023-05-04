Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды 4 мая, 20:30 Patriot от Нидерландов (Фото:Andrij Sybiha / Facebook)

Президенту Владимиру Зеленскому, во время его визита в Нидерланды, показали военную технику, которая будет передана украинским военным.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды — одна из стран-лидеров в помощи Украине.

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По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.

«Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо», — написал Сибига.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Инфографика: NV

27 апреля командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot.

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

23 апреля в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство.

