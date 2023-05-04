Зеленскому показали новые Patriot, которые передадут Нидерланды
Patriot от Нидерландов (Фото:Andrij Sybiha / Facebook)
Президенту Владимиру Зеленскому, во время его визита в Нидерланды, показали военную технику, которая будет передана украинским военным.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды — одна из стран-лидеров в помощи Украине.
По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютта за сильную непоколебимую поддержку.
«Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо», — написал Сибига.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.
27 апреля командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал фото на фоне ЗРК Patriot.
19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.
23 апреля в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство.