Нидерланды заявили, что самолеты F-16 будут следующим шагом в поставках оружия для Украины 20 февраля, 01:26 Самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что следующим шагом в передаче оружия для ВСУ станут поставки самолетов F-16.



«F-16 – это действительно будет следующий шаг. Это будет большой следующий шаг. Но мы ориентируемся на будущее и гарантируем, что вы получите все, что нужно, пока у вас будет в этом потребность. Поэтому мы сказали, что в этом вопросе нет табу. Но F-16 производится в США, а они против поставок F-16 в Украину. Многие из-за этого колеблются», — заявил Рютте.



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Он отметил, что для сдвига вопроса о самолетах необходимо создать коалицию, подобную той, которая возникла для поставок танков Leopard 2. Рютте считает, что для этого понадобится несколько недель.

"Пока нет вывода, будет это или нет, но мы смотрим вперед и склоняемся к этому", - заявил глава правительства.

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8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не было принято. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился в Нидерланды.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что в отношении истребителей есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.