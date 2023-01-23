Нидерланды перебросят восемь истребителей в Польшу для защиты неба НАТО

23 января, 18:11
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Истребитель F-35 (Фото:U.S. Air Force)

Истребитель F-35 (Фото:U.S. Air Force)

Правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов, сообщает CNN.

В ведомстве уточнили, что в феврале и марте четыре боевых самолета будут доступны для охраны воздушного пространства НАТО над Восточной Европой.

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Еще четыре F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками, так называемых мероприятиях Vigilance.

«Эти тренировки повышают готовность НАТО на восточном фланге и способствуют сотрудничеству между разными странами НАТО», — заявили в ведомстве.

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Министерство обороны заявило, что боевые самолеты смогут реагировать в течение нескольких минут на перехват самолета.

«Два F-35 постоянно охраняют воздушное пространство НАТО, два других являются резервными», — говорится в заявлении Минобороны Нидерландов.

20 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

В ноябре экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что лидеры Альянса вновь рассматривают возможность предоставления Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16. В начале полномасштабной агрессии РФ от такой идеи отказывались.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Нидерланды Польша НАТО Война России против Украины

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