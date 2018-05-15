Нидерланды отказались от антивирусных программ Kaspersky Lab из соображений безопасности

Правительство Нидерландов приняло решение не использовать антивирусное программное обеспечение компании Kaspersky Lab.
Такое заявление сделал министр безопасности страны Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, пишет NOS.
Министр пояснил, что такие меры принимаются из соображений безопасности.
По его словам, Kaspersky Lab подчиняется российскому законодательству и ее руководство могут обязать работать в интересах российских спецслужб.
"Правительство пришло к выводу, что риск кибершпионажа и саботажа через антивирусное программное обеспечение Касперского существует", - заявил Грапперхаус.
Прекратить использовать антивирус Kaspersky Lab также должны и компании, которые занимаются вопросами защиты.
Вместе с тем, министр заявил, что в Нидерландах не было конкретных случаев злоупотребления со стороны российской компании, но этого нельзя исключать в будущем.
Уточняется, что запрет относится только антивирусным программам и не затрагивает другие продукты и услуги Kasperky Lab.
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