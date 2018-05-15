Нидерланды отказались от антивирусных программ Kaspersky Lab из соображений безопасности

В Нидерландах не исключили, что Kaspersky Lab могут обязать работать на спецслужбы РФ

Правительство Нидерландов приняло решение не использовать антивирусное программное обеспечение компании Kaspersky Lab.

Такое заявление сделал министр безопасности страны Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту, пишет NOS.

Министр пояснил, что такие меры принимаются из соображений безопасности.

По его словам, Kaspersky Lab подчиняется российскому законодательству и ее руководство могут обязать работать в интересах российских спецслужб.

"Правительство пришло к выводу, что риск кибершпионажа и саботажа через антивирусное программное обеспечение Касперского существует", - заявил Грапперхаус.

Прекратить использовать антивирус Kaspersky Lab также должны и компании, которые занимаются вопросами защиты.

Вместе с тем, министр заявил, что в Нидерландах не было конкретных случаев злоупотребления со стороны российской компании, но этого нельзя исключать в будущем.

Уточняется, что запрет относится только антивирусным программам и не затрагивает другие продукты и услуги Kasperky Lab.

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